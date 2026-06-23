Brendan Fraser, i chili di troppo sono solo un ricordo: ora il suo fisico è tutto per La Mummia 4. La sorprendente trasformazione dopo l'Oscar Dopo l’Oscar conquistato con The Whale, l'attore cambia ancora volto (e fisico): a 57 anni ritrova addominali e forma atletica per il ritorno in La Mummia 4.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Brendan Fraser non smette di stupire. A pochi anni dall’Oscar conquistato con The Whale, dove aveva interpretato un personaggio devastato dall’obesità, l’attore americano sta affrontando una delle sfide fisiche più impegnative della sua carriera. Il motivo? Il ritorno nei panni di Rick O’Connell in La Mummia 4, atteso nelle sale nel 2027. Le foto stanno facendo il giro del web e mostrano un Fraser irriconoscibile rispetto al film che gli è valso la statuetta.

Brendan Fraser, addominali scolpiti e fisico da urlo per La Mummia 4

Brendan Fraser si prepara a rimettersi nei panni di Rick O’Connell in La Mummia 4, atteso per il 2027, segnando così il ritorno di uno dei suoi ruoli più iconici dopo il successo dell’Oscar ottenuto con The Whale. A 57 anni, l’attore ha avviato una preparazione fisica intensa tra allenamenti in palestra e lavoro sul recupero atletico, necessaria per affrontare di nuovo un personaggio fortemente legato all’azione. La conferma del suo ritorno è arrivata durante un’apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon, dove Fraser ha scherzato sulla preparazione necessaria, chiedendo al pubblico di fargli "gli auguri" mentre cerca di rimettere in forma il suo "equipaggiamento da 57 anni".

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Fin dal debutto de La Mummia nel 1999, Fraser si è distinto per ruoli particolarmente impegnativi dal punto di vista fisico, affrontando combattimenti, stunt e scene d’azione. Tuttavia, nel corso degli anni ha anche raccontato le conseguenze di quel lavoro, tra infortuni e interventi chirurgici, che oggi lo portano a seguire una preparazione più attenta e prudente.

Brendan Fraser, una carriera fra trasformazioni fisiche, infortuni e rinascite

Come sappiamo già da diverso tempo, La Mummia sta tornando con il quarto capitolo e, proprio per questo, Fraser sta seguendo un allenamento intenso per recuperare una forma fisica adatta al ruolo. Recenti immagini lo mostrano in palestra con i pesi, molto diverso dall’aspetto assunto nel film premiato. Rispetto al passato, quando era nel pieno della forma e recitava in film d’azione come La Mummia (1999) o George re della giungla…? (1997), la preparazione è più attenta e adattata all’età e ai problemi fisici accumulati negli anni, anche a causa degli stunt molto impegnativi che ha sempre eseguito.

Per questo motivo l’allenamento non punta solo ai muscoli, ma soprattutto a mobilità, resistenza e prevenzione degli infortuni, con esercizi funzionali, cardio, stretching e lavoro di recupero. Anche l’alimentazione è fondamentale per sostenere questo percorso. L’obiettivo non è tornare semplicemente muscoloso, ma ritrovare la condizione necessaria per interpretare di nuovo un eroe d’azione perfetto (o quasi).

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