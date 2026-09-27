Brendan Fraser tirato a lucido per la Mummia 4: che differenza clamorosa rispetto al 2021 L'attore canadese è prontissimo a tornare a indossare i panni di Rick O'Connell nel prossimo capitolo del franchise ambientato in Egitto

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Brendan Fraser sta per tornare e vuole riprendere lo status di icona da film action che era suo di diritto tra la metà degli anni ’90 e l’inizio del 2000. L’attore canadese vestirà nuovamente i panni di Rick O’Connell nel prossimo film de La Mummia, il capitolo 4, e per l’occasione si è tirato a lucido come non faceva da anni, anche per via dei numerosi problemi fisici che ne hanno condizionato la carriera. Una nuova parabola ascendente, per lui, cominciata con la vittoria dell’Oscar nel 2022 per The Whale.

Brendan Fraser in forma come non era da anni per La Mummia 4

Sul red carpet di Pressure, film in cui Fraser veste i panni di Dwight Eisenhower, l’attore ha messo in mostra una forma smagliante. Sui social è impazzato il paragone con una foto risalente al 2021 e il confronto è semplicemente strabiliante.

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La nuova silhouette ha generato hype tra i numerosissimi fan rimasti affezionati ai film degli anni ’90 in cui era protagonista e che non vedono l’ora di rivederlo nuovamente in azione. Un entusiasmo testimoniato da oltre 70.000 like, 3.000 ricondivisioni e centinaia di commenti. Ed è la dimostrazione pratica di ciò che Brendan aveva annunciato qualche settimana fa al Jimmy Fallon Show, quando disse di voler rimettere in forma "questo vecchio meccanismo di 57 anni". Il tutto con ben chiaro in mente un obiettivo da raggiungere: tornare a poter vestire con credibilità gli affascinanti panni di Rick O’Connell nel nuovo capitolo de La Mummia, al fianco di gran parte del cast originale, tra cui Rachel Weisz, John Hannah, Oded Fehr e Arnold Vosloo.

A che punto siamo con La Mummia 4 e quando esce?

La Mummia 4 sarà, stando alle dichiarazioni rilasciate, un sequel diretto dei primi due capitoli, andando a cancellare de facto il terzo film, La Tomba dell’Imperatore Dragone. Sarà diretto dal collettivo Radio Silence, formato da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Come detto, gran parte del cast originale dei primi due capitoli tornerà nei rispettivi ruoli. La Mummia 4 uscirà ufficialmente il 15 ottobre 2027.

Nel mentre, Brendan Fraser non si ferma ed è già al lavoro su Starman, un’odissea sci-fi che punta verso Marte e in cui nterpreta un genio della tecnologia alle prese con un viaggio che, ovviamente, andrà storto. Il film sarà diretto da Josh Wakely mentre David S. Goyer supervisiona il tutto dietro le quinte come produttore esecutivo. Ma prima ancora, come accennato, darà il volto a Dwight Eisenhower in Pressure, presentato a Cannes, dove recita al fianco di leggende come Dustin Hoffman e Bill Murray, sotto la regia di Andy Garcia. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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