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Brendan Fraser vola su Marte in una missione impossibile tra amore, caos e una corsa contro il tempo: come cambia il destino dell’umanità

Brendan Fraser è il protagonista di Starman, il nuovo film thriller di Josh Wakely: una missione su Marte che diventa una corsa contro il tempo per sopravvivere

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Brendan Fraser, dopo la rinascita della sua carriera culminata con l’Oscar per The Whale, torna protagonista in un nuovo film di fantascienza. L’attore, noto anche per La Mummia, sarà infatti al centro del thriller sci-fi Starman, attualmente presentato al mercato cinematografico di Cannes e scritto e diretto da Josh Wakely. Negli ultimi anni Fraser ha preso parte a diversi progetti importanti, tra cui Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Rental Family. Ma torniamo alla notizia e scopriamo tutti i dettagli.

Starman, Brendan Fraser protagonista del nuovo film di fantascienza: di cosa parla

Secondo quanto riportato da Deadline, Brendan Fraser sarà il protagonista di Starman, thriller fantascientifico cosmico scritto e diretto da Josh Wakely, basato su una sua sceneggiatura originale. L’attore interpreterà Tom Adams, un tecnologo visionario che guida una missione su Marte per spingere l’umanità verso nuove frontiere. La spedizione, però, viene sconvolta da eventi imprevisti a milioni di chilometri dalla Terra, trasformandosi in una corsa contro il tempo in cui sopravvivenza e amore diventano centrali. Il film è prodotto da Grace: A Storytelling Company, con Eddie Vaisman (Sight Unseen), Wakely e Rebecca Graham tra i produttori, e David S. Goyer tra i produttori esecutivi. Il finanziamento è di Tarek Sherif e Ryan Graves, mentre le vendite saranno lanciate al Marché du Film di Cannes. Le riprese inizieranno quest’estate.

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Fraser, premio Oscar per The Whale, è attualmente coinvolto in diversi progetti, tra cui Pressure, dove interpreterà Eisenhower, Diamond di Andy Garcia e il ritorno in La Mummia 4. Tra i suoi lavori passati figurano film come George della giungla, Viaggio al centro della Terra e Crash. Josh Wakely, già noto per le serie Beat Bugs e Motown Magic, è anche il creatore della serie The Greatest su Muhammad Ali.

The Whale, Brendan Fraser e il film che gli è valso l’Oscar

Come vi abbiamo accennato nel paragrafo precedente, Brendan Fraser ha vinto il Premio Oscar, come Miglior attore protagonista nel 2023 per il film The Whale, diretto da Darren Aronofsky. La pellicola segue Charlie (Brendan Fraser), un insegnante di inglese fortemente obeso che vive isolato e insegna online senza mostrarsi in webcam. Ha perso i contatti con il mondo esterno, compresa la figlia Ellie (Sadie Sink). Con l’aiuto dell’infermiera Liz (Hong Chau), Charlie scopre di avere poco tempo da vivere e decide di cercare di ricostruire il rapporto con la figlia. Nella sua vita entra anche Thomas (Ty Simpkins), un giovane religioso che prova a convertirlo. Questi incontri lo spingono a fare i conti con il proprio passato e con i traumi che lo hanno segnato.

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