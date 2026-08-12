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Brenda Lodigiani vuole Sanremo e sfida De Martino: "Sono una cantante pronta, ho già un pezzo". Cosa ha in mente

La comica e imitatrice punta al Festival 2027 e sogna un possibile ritorno all’Ariston con Stefano De Martino, tra il sogno di cantare e parole di grande stima per il conduttore

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Brenda Lodigiani e Stefano De Martino
IPA

Brenda Lodigiani è in uno dei momenti più fortunati della sua carriera. Comica, imitatrice, conduttrice e ormai volto riconoscibile della televisione, nel 2026 ha collezionato grandi traguardi, dalla partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina fino al ritorno a Bake Off Italia e al GialappaShow, programma nel quale è diventata assoluta colonna portante. Eppure, tra un successo professionale e l’altro, c’è un palcoscenico che continua ad avere un fascino particolare: quello di Sanremo. Soprattutto ora che alla guida del Festival 2027 ci sarà Stefano De Martino, suo grande amico e con il quale negli ultimi mesi è stata accostata anche per un presunto flirt che ha alimentato il gossip.

Brenda Lodigiani e il sogno Sanremo: le dichiarazioni della comica

L’idea di vedere Brenda Lodigiani al fianco di Stefano De Martino sul palco dell’Ariston non è soltanto una fantasia del pubblico. Negli ultimi mesi, infatti, sono circolate indiscrezioni sulla possibilità che la comica possa avere un ruolo a Sanremo 2027, mentre la loro intesa televisiva è già stata apprezzata dal pubblico. Lodigiani, dal canto suo, non nasconde quanto il Festival rappresenti per lei qualcosa di speciale. De Martino, annunciato come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, è descritto dalla comica con grande stima: "È un grande operaio dello spettacolo, lavora tanto. Vedere qualcuno della mia generazione chiamato a condurre l’evento più importante mi rende orgogliosa" queste le parole rilasciate nel corso di un’intervista a Repubblica, nella quale ha voluto aggiungere altro con la sua solita veracità: "Come cantante sono pronta, ho già il pezzo da proporre a Stefano De Martino. Sono una bimba di Sanremo, lo seguo: era una bellissima tradizione di famiglia". Mentre i fan continuano a chiedersi quanto ci sia di vero del loro presunto flirt, prende sempre più corpo l’ipotesi di vedere i due lavorare fianco a fianco il prossimo febbraio, sul palco della kermesse sanremese.

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Imitazioni, la Gialappa e Bake Off: il momento d’oro di Brenda

Negli ultimi anni è diventata uno dei volti più riconoscibili del GialappaShow, dove ha trovato spazio soprattutto grazie alle sue imitazioni. Tra le più amate c’è "Annalaisa", la sua parodia di Annalisa: "Mi diverto a farla, mi sento un po’ nella cameretta a Lodi dove ero Anastacia e anche Ramazzotti". La televisione le ha regalato anche l’esperienza da conduttrice. A settembre tornerà infatti su Real Time con Bake Off Italia, mentre sarà nuovamente protagonista del GialappaShow. Proprio dal mondo della Gialappa dice di aver imparato a non accontentarsi e ad accettare anche le critiche costruttive. E poi c’è il cinema, un altro obiettivo che Lodigiani non nasconde. Guarda a Paola Cortellesi come modello e sogna di potersi misurare sempre di più con la recitazione.

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