Brenda Fricker, morta l'attrice premio Oscar: era la "Signora dei Piccioni" di Mamma ho perso l'aereo 2
L'attrice irlandese, originaria di Dublino, aveva 81 anni: si è spenta dopo un lungo periodo di malattia, come riportato dai suoi agenti
Il mondo del cinema piange Brenda Fricker, attrice irlandese nota al grandissimo pubblico per il ruolo della "signora dei piccioni" in Mamma ho perso l’aereo 2, morta il 16 luglio 2026 a 81 anni dopo una lunga malattia. Lo riporta l’agente dell’attrice originaria di Dublino, vincitrice del premio Oscar come miglior attrice non protagonista per Il mio piede sinistro (1989), al fianco di Daniel Day-Lewis.
Morta Brenda Fricker, la "signora dei piccioni" di Mamma ho perso l’aereo 2: le cause della morte
"Non vedremo mai più una come lei, il mondo ora è un peggiore per la sua perdita", ha detto Phil Belfield, agente di Brenda Fricker, al momento di confermare ufficialmente la morte dell’attrice. Classe 1945, Fricker aveva 81 anni ed era originaria di Dublino, in Irlanda. "Sono onorato di aver potuto lavorare, voler bene e conoscere una persona simile. Avrà sempre un posto nel mio cuore e in quello di molti fan del cinema e del mondo della televisione", ha aggiunto Belfield. Fricker aveva cominciato la carriera come giornalista nella redazione artistica dell’Irish Times, per poi spostarsi in tv e ottenere un ruolo in Coronation Street e in Casualty, vestendo i panni di Megan Roach in quest’ultimo per 65 episodi.
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La fama internazionale è arrivata però nel 1989, quando ha interpretato Bridget Fagan Brown, madre del Christy Brown di Daniel Day-Lewsi in Il mio piede sinistro, performance che le è valso il premio Oscar come miglior attrice non protagonista. Nel film è una donna irlandese madre di un uomo con una paralisi celebrale che gli consente di muovere solo il suo piede sinistro. Fricker è stata la prima donna irlandese a vincere il premio Oscar, battendo in quell’edizione "mostri sacri" del calibro di Julia Roberts e Anjelica Houston. Nel 2002 aveva anche ricevuto una nomination ai Gemini Awards per la sua interpretazione nella serie televisiva Torso: The Evelyn Dick Story.
I gravi problemi di salute
Tra il grandissimo pubblico era anche nota per essere stata la "signora dei piccioni" in Mamma ho perso l’aereo 2. Nell’ultimo periodo aveva diradato le sue apparizioni anche a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Era tornata sullo schermo nella serie Holding e nel 2024 aveva interpretato The Swallow, film costruito quasi interamente sulla sua presenza. Pochi mesi prima della morte aveva ricevuto la Freedom of Dublin per il contributo dato alla cultura irlandese.
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