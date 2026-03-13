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Rumor pazzesco: Bradley Cooper riprende la saga di Ocean's dopo il flop al femminile?

Sembra che l'attore di A Star is Born e della trilogia di Una Notte da Leoni sarà regista, sceneggiatore e protagonista di un prequel del franchise ladresco

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Rumor pazzesco: Bradley Cooper riprende la saga di Ocean's dopo il flop al femminile?
AnsaFoto

Da tempo si vocifera di un film prequel della famosissima saga di Ocean’s Eleven con protagonisti Bradley Cooper e Margot Robbie e finalmente potrebbe aver trovato il suo regista e sceneggiatore: proprio Cooper! Il volto di A star is Born e Maestro avrebbe infatti ereditato il posto che fu prima di Jay Roach, indicato addirittura tre anni fa come possibile nome dietro la macchina da presa, e poi di Lee Isaac Chung, regista di Twisters e Minari. Dopo numerosi rinvii e cambiamenti chiave, il progetto sembra aver finalmente trovato una direzione precisa.

Bradley Cooper sarà regista e sceneggiatore del prequel di Ocean’s Eleven

Il prequel di Ocean’s Eleven, saga lanciata nel lontano 2001 dalla coppia formata da George Clooney e Brad Pitt ha trovato, finalmente, il suo regista: secondo un rumor, sarà Bradley Cooper. Lo stesso Cooper agirà anche da sceneggiatore, dopo aver sostituito Ryan Gosling nel ruolo di star principale al fianco di Margot Robbie. All’inizio di marzo, infatti, Lee Isaac Chung ha comunicato di aver abbandonato il progetto, adducendo come motivazione il classico delle "divergenze creative".

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La ricerca di un nuovo regista è iniziata subito, dato che le riprese sono previste per quest’estate, ma potrebbe essere appunto già terminata. Stando a quanto riportato dal famoso giornalista Matt Belloni di Puck News, infatti, pare che Bradley Cooper avrebbe deciso di prendere in mano le redini del progetto e dirigerlo personalmente; non è stato ancora firmato alcun accordo, ma sembra praticamente concluso.

La quarta fatica da regista per Cooper

Dopo aver diretto A star is Born e Maestro, Bradley Cooper ha recentemente rilasciato la commedia romantica Is this on?, che ha riscosso ben poco successo passando discretamente sotto traccia. Pare anche che abbia abbandonato il nuovo film di Bullitt di Steven Spielberg, del quale avrebbe dovuto essere il protagonista. Un progetto di punta come il prequel di Ocean’s potrebbe essere esattamente ciò di cui la sua carriera ha bisogno adesso.

Della trama non sappiamo molto, se non che Cooper e Robbie interpreteranno i genitori di Danny e Debbie Ocean, i personaggi interpretati da George Clooney e Sandra Bullock nella trilogia di Ocean’s di Steven Soderbergh e nel (fallimentare) spin-off Ocean’s 8. Nel film, gli Ocean insegneranno ai loro figli l’arte di rubare ai ricchi sullo sfondo del Gran Premio di Monaco del 1962: il progetto è stato descritto come un’elegante commedia d’azione vecchio stile ispirataa Caccia al ladro di Hitchcock. La sceneggiatura attuale è di Carrie Solomon, autrice del film Netflix del 2024 A Family Affair, accolto negativamente dalla critica.

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