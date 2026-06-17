Bradley Cooper eroe di Capitol Hill, Sean Penn lo vuole nel suo film più ambizioso: perché sarà il ruolo più delicato della sua carriera
L’attore sarebbe vicino al sì per il nuovo film diretto da Sean Penn, ispirato alla vicenda di un poliziotto diventato eroe durante i fatti di Capitol Hill.
Stando a recenti indiscrezioni riportate da Deadline, Bradley Cooper potrebbe essere il volto del nuovo progetto di Sean Penn dietro la macchina da presa. I due starebbero trattando per un film (ancora senza titolo), prodotto da Warner Bros., che racconta la storia vera di un poliziotto rimasto nell’ombra ma diventato simbolo di coraggio durante uno degli episodi più drammatici della storia americana recente: l’assalto a Capitol Hill, avvenuto il 6 gennaio 2021. Ma vediamo meglio tutti i dettagli.
Sean Penn ‘chiama’ Bradley Cooper per il nuovo film sull’attacco a Capitol Hill: cosa sappiamo
Secondo quanto affermato da Deadline, Bradley Cooper sarebbe in trattativa per interpretare il protagonista del nuovo film diretto da Sean Penn, dedicato alla storia vera di un poliziotto diventato eroe durante l’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. Penn firmerà anche la sceneggiatura e produrrà il progetto per la Warner Bros. Le riprese potrebbero iniziare nel 2027. Il film, ancora senza titolo, non sarà incentrato esclusivamente sugli eventi del 6 gennaio, ma racconterà soprattutto il percorso di vita del protagonista e le esperienze che lo hanno portato a essere considerato un eroe da molti americani. L’identità dell’agente che ha ispirato la storia non è stata ancora rivelata.
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Deadline ricorda, inoltre, che Penn prese parte come osservatore ad alcune udienze della commissione d’inchiesta sull’insurrezione del 2021, durante le quali fu visto parlare anche con l’ex agente Michael Fanone, tra i poliziotti rimasti gravemente feriti durante l’attacco.
Bradley Cooper protagonista del film È L’Ultima Battuta
Di recente, Bradley Cooper ha diretto il film È L’Ultima Battuta, di cui è anche protagonista. Si tratta di una stand-up comedy, la cui idea nasce dall’esperienza personale di Will Arnett, che ha raccontato il proprio divorzio al comico inglese John Bishop. Da quel racconto, Bishop e lo sceneggiatore Mark Chappell hanno dato vita al progetto, affidando poi la regia a Bradley Cooper. Per prepararsi al ruolo, Arnett si è esibito per diverse settimane in spettacoli di stand-up comedy. La trama segue Alex e Tess, una coppia che decide di separarsi in modo sereno dopo molti anni di matrimonio. Mentre Alex cerca di reinventarsi attraverso la stand-up comedy, Tess riflette sulla propria identità e sul futuro. Entrambi affrontano le difficoltà della co-genitorialità e della vita dopo il matrimonio, imparando a costruire un nuovo equilibrio e a riscoprire il significato dell’amore e dei legami familiari. Nel cast anche:
- Laura Dern
- Will Arnett
- Sean Hayes
- Andra Day
- Tom Johnson
- Blake Kane
- Scott Icenogl
- Ciarán Hinds
- Christine Ebersole
- Amy Sedaris
- Chloe Radcliffe
- Jordan Jensen
- Reggie Conquest
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