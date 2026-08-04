Bradley Cooper e Gigi Hadid, matrimonio segreto: gli anelli coordinati che non lasciano spazio ai dubbi (e fanno sognare)
La coppia, che si frequenta stabilmente ormai da tre anni, è stata avvistata per le vie di Parigi con due fedine all'anulare che non possono che profumare di fiori d'arancio
Bellissimi, riservati e sempre attenti a proteggere l’amore che negli anni è cresciuto sempre di più, perché non si sciupasse con il logorio di facili gossip. Bradley Cooper e Gigi Hadid continuano a far sognare i fan di tutto il mondo e le ultime indiscrezioni indicano che i due potrebbero essere a un passo dalle nozze o addirittura già felicemente sposati. A scatenare l’entusiasmo della cronaca rosa sono stati alcuni recenti scatti rubati tra le vie romantiche di Parigi, che mostrano dettagli impossibili da ignorare e che sembrano confermare il coronamento della loro storia d’amore ormai duratura, almeno per gli standard di personaggi del loro calibro.
L’affetto tra la supermodella e l’attore e regista americano ha appassionato il pubblico grazie a una gestione sempre parecchio misurata, che ha protetto la sfera privata senza rinunciare alla condivisione di momenti speciali alla quale due personaggi pubblici della loro notorietà non può di certo sfuggire.
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Bradley Cooper, gli scatti parigini e il dettaglio degli anelli coordinati
Durante una passeggiata rilassata nella capitale francese, la coppia è stata intercettata dai fotografi in un momento di complicità totale. Tra completi sportivi coordinati e un’atmosfera informale, l’attenzione del pubblico e dei media è caduta immediatamente sui loro anulari sinistri. Come riportato dalle principali testate internazionali, tra cui People, entrambi sfoggiavano dei cerchietti dorati del tutto simili a fedi nuziali, diciamo pure proprio uguali, indossati proprio sulle dita riservate ai simboli d’amore eterno.
I due sono stati immortalati mano nella mano, lasciando intravedere un’intesa profonda e spontanea. La presenza di anelli abbinati ha immediatamente fatto il giro della Rete, alimentando le voci di un potenziale matrimonio segreto o di una promessa solenne scambiata lontano dai riflettori e dai clamori mediatici.
Dalla riservatezza alle uscite pubbliche: la storia della coppia
La relazione tra il protagonista di A Star Is Born e la celebre top model è iniziata nel 2023, caratterizzandosi fin da subito per una spiccata riservatezza. Per lungo tempo, i due hanno scelto di proteggere la propria intimità, evitando esposizioni eccessive e mantenendo un profilo molto basso di fronte alla curiosità dei media. La svolta pubblica è arrivata solo nel 2025, quando Gigi Hadid ha condiviso sui propri canali social uno scatto pieno di tenerezza in occasione del suo trentesimo compleanno, rendendo ufficiale il legame.
Oggi, tra le apparizioni ai grandi eventi dello star system – come la recente partecipazione al matrimonio di amici illustri – e i viaggi condivisi, la complicità della coppia appare più solida che mai. Il viaggio a Parigi e i gioielli coordinati sembrano segnare il capitolo più dolce del loro percorso insieme, confermando come la ricerca della felicità e della stabilità affettiva rimanga il motore più potente anche per i grandi nomi dello spettacolo.
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