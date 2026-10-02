Bradley Cooper ha accettato una nuova sfida davvero sorprendente, ma il progetto è blindatissimo: cosa gli ha fatto cambiare idea dopo settimane di 'corteggiamento' L'attore americano entra nel nuovo progetto diretto da Danny McBride: un ruolo centrale e ancora top secret per il divo, che ha già incontrato il regista.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Bradley Cooper ha detto sì a un nuovo film, quello di G.I. Joe targato Paramount Pictures. Il divo entra in un progetto che punta a rilanciare uno dei franchise più noti legati al mondo Hasbro. L’attore è arrivato dopo un incontro con il regista Danny McBride, che lo aveva indicato fin dall’inizio come prima scelta. La trattativa si è conclusa dopo settimane di contatti, nonostante gli altri impegni già in calendario per Cooper. Sul suo coinvolgimento, però, resta ancora molto da scoprire: il personaggio che interpreterà potrebbe essere quello di Duke, ma sarà davvero così? Di seguito, tutti i dettagli.

Bradley Cooper entra nell’universo di G.I. Joe

Secondo quanto riferito da Deadline, Bradley Cooper sarebbe in trattative per interpretare Duke nel nuovo film di G.I. Joe prodotto da Paramount Pictures e Hasbro Entertainment. Il progetto sarà diretto da Danny McBride, che ha inoltre scritto la sceneggiatura insieme a Jeff Fradley e John Carcieri. Cooper sarebbe stato una delle prime scelte del regista e, dopo aver letto il copione e incontrato McBride, avrebbe deciso di prendere parte al progetto. Il film sarà una nuova interpretazione del franchise e, stando alle informazioni disponibili, non sarà collegato al precedente progetto crossover con Transformers. D’altronde si sa, Cooper è uno degli attori più ricercati nel panorama hollywoodiano e questo soprattutto perché sa adattarsi a ogni ruolo, oltre ad essere un bravo regista.

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Paramount punta sui grandi franchise

Il nuovo G.I. Joe rientra nel più ampio piano di Paramount volto a rilanciare e sviluppare alcune delle sue proprietà cinematografiche più conosciute. Lo studio sta, infatti, lavorando a numerosi progetti legati a franchise affermati, tra cui Days of Thunder, World War Z, Paranormal Activity, Star Trek, Teenage Mutant Ninja Turtles, Sonic the Hedgehog, Top Gun e A Quiet Place. Parallelamente, Paramount sta sviluppando nuove collaborazioni legate a importanti proprietà, tra cui Call of Duty. Il film di G.I. Joe rappresenta, quindi, uno dei progetti attraverso cui lo studio intende rinnovare e ampliare il proprio universo cinematografico.

G.I. Joe, i film della saga

I film su G.I. Joe portano sul grande schermo i celebri giocattoli Hasbro, trasformandoli – in un certo senso – in un concentrato di azione fantascientifica. Questo, per gli amanti del genere, è un qualcosa di meraviglioso. I capitoli principali, La nascita dei Cobra (2009) e La vendetta (2013), raccontano le missioni di un team militare d’élite globale impegnato a salvare il pianeta dalla minaccia terroristica dei Cobra. Nel 2021, lo spin-off Snake Eyes ha poi approfondito le origini del guerriero più iconico. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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