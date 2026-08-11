“Capisco il suicidio, è sollievo”, Brad Pitt e il periodo più nero dopo Angelina Jolie. Poi la confessione choc sull'alcol L’attore racconta il periodo più difficile dopo la separazione da Angelina Jolie, i pensieri suicidi e perché, dopo quasi dieci anni, è tornato a bere.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Brad Pitt torna a parlare di uno dei periodi più complicati e chiacchierati della sua vita e lo fa con una sincerità disarmante. In un’intervista a Esquire, l’attore racconta gli anni segnati dalla separazione da Angelina Jolie: momenti in cui il dolore sembrava non lasciare spazio a una via d’uscita. Un racconto che si intreccia (inevitabilmente) con il suo rapporto tormentato con l’alcol: dopo sette anni di sobrietà, Pitt ammette di aver ricominciato a bere, ma con limiti molto precisi.

Brad Pitt e il rapporto con l’alcol: "Ho ripreso a bere, ma con moderazione"

Brad Pitt ha raccontato a Esquire di essere tornato a bere dopo sette anni di sobrietà, spiegando di aver cambiato il proprio rapporto con l’alcol. "Sono stato sobrio per sette anni. Poi ho ripreso a bere", ha detto, precisando: "In modo più controllato". L’attore ha ammesso: "Un paio di volte mi sono sentito troppo sicuro di me. Poi ho capito che non fa per me. Non in grandi quantità." Durante la chiacchierata, ha spiegato, "Posso concedermi qualche bicchiere di vino. Ma non posso esagerare. Devo comportarmi in modo professionale". Pitt aveva già parlato della sua dipendenza dall’alcol e del percorso verso la sobrietà. Nel 2019 aveva raccontato degli Alcolisti Anonimi: "Ero arrivato al limite, così mi sono tolto il privilegio di bere".

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Degli incontri aveva aggiunto: "Era uno spazio sicuro, dove c’era poco giudizio e quindi anche meno giudizio verso se stessi". Nel 2020 aveva, inoltre, ringraziato Bradley Cooper: "Sono diventato sobrio grazie a questo ragazzo e da allora ogni giorno è stato più felice". Nel 2025 aveva definito necessario un "reboot" e aveva descritto come "incredibile" il livello di apertura trovato nel gruppo di recupero.

Brad Pitt e la confessione che gela: "Ho avuto pensieri suicidi"

Sempre nel corso dell’intervista, l’attore ha parlato anche di un periodo molto difficile della sua vita, legato a "cose di famiglia", riferendosi al divorzio da Angelina Jolie, durante il quale ha avuto pensieri suicidi. Definendosi un "ottimista congenito", ha raccontato: "Non ho mai avuto pensieri suicidi, tranne che per un breve periodo. E in quel breve periodo pensavo semplicemente che non ce l’avrei fatta, non riuscivo a vedere una via d’uscita. Il dolore era così opprimente che… Non avevo intenzione di farlo davvero, ma riuscivo a sentire il freddo dell’acciaio di un proiettile nella mia testa, e sembrava un sollievo". Quell’esperienza gli ha fatto comprendere il significato di quei pensieri: "Ho pensato ‘Oh, okay, adesso capisco’. Capisco il suicidio, nel senso che è semplicemente sollievo. È semplicemente cercare sollievo dal dolore. Ma penso anche che abbiamo incredibili istinti di sopravvivenza. E per me, è scattato subito".

Brad Pitt e il complicato rapporto con i figli

Dopo il lungo e difficile divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie, i rapporti tra l’attore e i sei figli si sono progressivamente deteriorati. Quasi tutti avrebbero preso le distanze dal padre, arrivando anche a non utilizzare più il cognome Pitt. Pax rappresenterebbe però un’eccezione: pur avendo avuto in passato parole molto dure nei confronti del padre, sarebbe l’unico a mantenere ancora alcuni rapporti con la famiglia paterna. Il legame diretto con Brad Pitt, tuttavia, resterebbe complicato e distante. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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