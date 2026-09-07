Brad Pitt porta su Mediaset Infinity un thriller da 327 milioni di dollari
Su Mediaset Infinity un thriller che ha definito un genere e che ha contribuito a salvare la carriera di David Fincher, regista di Fight Club
I film thriller che ruotano attorno agli omicidi seriali, e che raccontano della caccia ai violenti assassini che li perpetrano, sono sempre piuttosto pesanti, almeno nelle tematiche, ma pochi hanno lasciato il segno come questo. Su Mediaset Infinity si trova in streaming gratis un film con protagonisti Brad Pitt e Morgan Freeman di cui ancora oggi, a distanza di 30 anni dall’uscita, si parla ancora. Un successo al botteghino da oltre 300 milioni di dollari, un film che tiene incollato lo spettatore omicidio dopo omicidio, in un brutale crescendo che culmina con un indimenticabile atto finale.
Uno dei capolavori di Davidi Fincher, Seven, è su Mediaset Infinity gratis
Seven è senza dubbio uno dei più grandi film degli anni ’90 e ha contribuito a mettere David Fincher, regista tra le altre cose anche di Fight Club, sulle mappe di tutti gli appassionati di cinema. Racconta la storia di William Somerset (Morgan Freeman), un detective vicino alla pensione e alle prese con un ultimo, spinoso caso assieme al giovane nuovo arrivato David Mills (Brad Pitt). I due incappano in una serie di cruenti indizi, che riconducono in fretta a un killer che uccide le proprie vittime seguendo un preciso pattern: quello legato ai Stette Peccati Capitali. Omicidio dopo omicidio, Somerset e Mills si rendono conto amaramente che la caccia a quel particolare assassino non porterà sofferenza solo alle sue vittime.
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Oltre a Freeman e Pitt, Seven vede nel proprio cast Gwyneth Paltrow (Shakespeare in Love) nei panni di Tracy Mills e Kevin Spacey (L.A. Confidential) in quelli di John Doe. Ci sono poi R. Lee Ermey (Full Metal Jacket) come il capitano di polizia, John C. McGinley (Scrubs) come California, Richard Roundtree (Shaft) come il Procuratore Distrettuale Martin Talbot e Richard Schiff (The West Wing) come Mark Swarr.
Un successo al botteghino che poi è diventato Cult: dove vedere Seven in streaming
Al momento della sua uscita, nel 1995, Seven ha immediatamente ricevuto moltissime recensioni positive e la sua popolarità non ha fatto altro che salire nei decenni successivi, trasformandolo in breve in un cult. Su Rotten Tomatoes siede su un onestissimo 84% di recensioni positive da parte della critica e un 95% da parte del pubblico. Anche al box office il film aveva sbancato, portandosi a casa circa 327 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di "appena" 33.
Ha permesso di riassestare la carriera di Fincher dopo il difficile debutto con Alien 3 e ha posto le basi per alcuni dei suoi film successivi, come appunto Fight Club, ma anche Panic Room (con una giovanissima Kristen Stewart), Zodiac e Gone Girl. Seven con Brad Pitt e Morgan Freeman è disponibile gratis in streaming sul catalogo di Mediaset Infinity.
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