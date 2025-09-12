Trova nel Magazine
Su Youtube e Prime Video arriva un film che accende i motori: Brad Pitt come non l’avete mai visto

Brad Pitt porta l’adrenalina delle corse direttamente sullo schermo: disponibile su YouTube e Prime Video, un film che non potete assolutamente perdere.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ebbene sì, Brad Pitt si è lanciato in una nuova e avventura che promette velocità, glamour e adrenalina da brivido. Disponibile su YouTube e Prime Video, un film cattura l’essenza dell’alta velocità, con scene mozzafiato, colpi di scena e una tensione costante in pista. Gli appassionati di motori e cinema si troveranno catapultati in un mondo dove ogni curva può cambiare il destino dei protagonisti, tra sfide e sorpassi incredibili.

F1 – Il Film, la trasformazione di Brad Pitt e l’esclusiva assoluta della Formula 1

Il film cui ci riferiamo è, senza dubbio F1 – Il Film, diretto da Joseph Kosinski e con Brad Pitt protagonista. Questa pellicola unisce spettacolo, emozione e realismo tecnico, e segna una svolta nel cinema sportivo. La storia segue Sonny Hayes, ex pilota di Formula 1, costretto a tornare in pista per salvare il team APXGP dal fallimento. Oltre all’azione, il film esplora temi universali come il ritorno dopo una crisi, il confronto tra generazioni e la ricerca di nuova motivazione. Uno degli aspetti più sorprendenti del film è l’autenticità nella rappresentazione del mondo delle corse. Per la prima volta nella storia del cinema, la produzione ha ricevuto un’autorizzazione straordinaria dalla Formula 1 per girare durante veri weekend di gara, come quello di Silverstone. Nel paddock è stato allestito un box completamente operativo per il team fittizio APXGP, accanto a quelli di Ferrari e Mercedes.

Questo dettaglio ha reso le sequenze più realistiche, permettendo di catturare il ritmo frenetico e l’atmosfera intensa tipici delle competizioni, dando allo spettatore la sensazione di trovarsi direttamente all’interno della gara. La scelta di Kosinski di privilegiare riprese reali in pista, invece di affidarsi esclusivamente alla CGI, conferisce al film un’esperienza immersiva e palpabile, dove velocità, tensione e pericoli sono concretamente percepibili.Brad Pitt ha seguito un intenso allenamento non solo fisico, ma anche tecnico per guidare personalmente le vetture, conferendo al personaggio una credibilità rara nel cinema sportivo. Inoltre, il rapporto tra Sonny Hayes e il giovane pilota Joshua Pearce approfondisce la redenzione e il passaggio di esperienza tra generazioni

Curiosità interessanti sul film e dove vederlo in streaming

F1 – Il Film è stato girato su circuiti famosi in tutto il mondo, da Silverstone a Monza, Suzuka e Las Vegas, dove alcune scene sono state riprese in soli 15 minuti di notte, tra freddo e piste scivolose. Lewis Hamilton ha collaborato come consulente tecnico e produttore, aiutando gli attori a guidare realisticamente e, inoltre, la colonna sonora è di Hans Zimmer, già noto per Inception e Dune. Come vi abbiamo già spiegato nel paragrafo precedente, Brad Pitt si è allenato duramente, guidando vetture di Formula 2 e 3, per rendere le scene di guida credibili. Il film ha ottenuto grande successo, incassando oltre 560 milioni di dollari e diventando uno dei più importanti del 2025, oltre che il maggior successo della carriera di Pitt. La pellicola si trova in streaming su Youtube e su Prime Video ma a pagamento.

