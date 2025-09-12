Su Youtube e Prime Video arriva un film che accende i motori: Brad Pitt come non l’avete mai visto
Brad Pitt porta l’adrenalina delle corse direttamente sullo schermo: disponibile su YouTube e Prime Video, un film che non potete assolutamente perdere.
Ebbene sì, Brad Pitt si è lanciato in una nuova e avventura che promette velocità, glamour e adrenalina da brivido. Disponibile su YouTube e Prime Video, un film cattura l’essenza dell’alta velocità, con scene mozzafiato, colpi di scena e una tensione costante in pista. Gli appassionati di motori e cinema si troveranno catapultati in un mondo dove ogni curva può cambiare il destino dei protagonisti, tra sfide e sorpassi incredibili.
F1 – Il Film, la trasformazione di Brad Pitt e l’esclusiva assoluta della Formula 1
