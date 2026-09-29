Brad Pitt, un’altra figlia gli volta le spalle: Zahara cambia cognome. E ora Vivienne prepara il colpo di grazia La decisione della 21enne arriva dopo quella dei fratelli Shiloh e Maddox. Ora anche un’altra figlia della coppia potrebbe seguire la stessa strada.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per Brad Pitt arriva un’altra svolta nel complicato rapporto con i figli avuti da Angelina Jolie. Zahara Marley, 21 anni, ha ottenuto dalla giustizia californiana il via libera a una decisione che aveva già anticipato in alcune occasioni pubbliche: il cognome dell’attore non compare più nel suo nome legale. È il terzo figlio della coppia a compiere questo passo, mentre all’orizzonte potrebbe profilarsi un’altra novità. Si aggiunge, dunque, un altro tassello alla lunga e tormentata battaglia giudiziaria iniziata dopo la separazione dei due attori. Ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Brad Pitt, altro duro colpo per lui: la figlia Zahara cambia cognome

Secondo quanto riportato da People, Zahara Marley Jolie, 21 anni, ha ottenuto da un tribunale della California l’autorizzazione a eliminare "Pitt" dal proprio nome legale. Una decisione che la giovane aveva già anticipato pubblicamente, presentandosi con il solo cognome materno durante la cerimonia di laurea allo Spelman College e in occasione del suo ingresso nella confraternita Alpha Kappa Alpha. Zahara è il terzo figlio di Brad Pitt e Angelina Jolie a compiere questo passo, dopo Maddox e Shiloh. Anche Vivienne ha avviato una procedura analoga, mentre Pax e Knox non hanno per ora presentato una richiesta ufficiale.

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I rapporti con Brad Pitt

Secondo alcune fonti citate da People, i rapporti tra Brad Pitt e i figli sarebbero oggi molto limitati. "Attualmente c’è pochissima comunicazione", riferisce una fonte alla rivista, mentre un’altra parla di "una prolungata campagna di alienazione dei figli contro il genitore". Le stesse fonti descrivono una situazione familiare ancora segnata dalle conseguenze della lunga separazione tra Pitt e Jolie, iniziata nel 2016 e conclusasi legalmente nel 2024. Anche Knox, pur non avendo modificato ufficialmente il proprio nome, ha recentemente utilizzato il solo cognome Jolie sul diploma scolastico.

Brad Pitt, con il figlio Pax rapporto complicato, ma…

Come dicevamo, i rapporti tra l’attore e i sei figli sembrano essere ancora molto complessi. In questo quadro, Pax rappresenta una delle poche eccezioni: pur avendo avuto in passato parole estremamente dure nei confronti del padre, il 23enne avrebbe conservato un legame con la famiglia paterna. Secondo una fonte citata da Page Six, infatti, "Pax mantiene ancora un rapporto con la famiglia di suo padre e continua a trascorrere del tempo con loro". Il rapporto diretto con Brad Pitt, però, sarebbe tutt’altra cosa: "Pax non ha un gran rapporto con Brad".

Pax era già finito al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni molto critiche nei confronti del padre, definito "una persona spregevole" e accusato di aver "reso la vita delle persone a me vicine un inferno". Parallelamente, anche gli altri figli avrebbero progressivamente abbandonato l’uso del cognome Pitt, scegliendo quello della madre. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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