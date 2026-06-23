Brad Pitt sempre più solo: i figli scelgono Angelina Jolie e voltano le spalle al padre, ma Pax è l’unica eccezione. Il motivo sorprende Mentre Shiloh, Zahara e Maddox hanno abbandonato il cognome Pitt, Pax ha scelto un'altra strada: cena con i parenti paterni, ma con Brad il rapporto resta teso.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Erano sei, uniti sotto lo stesso cognome e la stessa storia. Poi, uno dopo l’altro, i figli di Brad Pitt e Angelina Jolie hanno cominciato a prendere le distanze dal padre: prima i cognomi cambiati, poi le assenze, infine il silenzio. Uno ad uno, i ragazzi hanno voltato le spalle al padre, ma qualcosa, nelle ultime settimane, ha riportato l’attenzione su uno di loro, Pax, il secondogenito, e su una scelta che nessuno si aspettava. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Brad Pitt, il figlio Pax non ‘taglia i ponti’ con il padre: la sua decisione

Nonostante i rapporti sempre più distanti tra Brad Pitt e i suoi figli dopo il divorzio da Angelina Jolie, richiesto nel 2016 e finalizzato nel 2024, Pax continua a rappresentare un’eccezione. Il ventitreenne, infatti, è l’unico tra i sei figli della coppia ad aver mantenuto il doppio cognome e a conservare i contatti con la famiglia paterna, pur avendo espresso in passato dure critiche nei confronti del padre. Lo scorso weekend Pax e Shiloh sono stati fotografati insieme ad Angelina Jolie durante il Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night di Los Angeles, confermando ancora una volta la vicinanza dei figli all’attrice. Tra i fratelli, Pax è l’unico ad aver mantenuto un minimo di rapporto con il padre. Come riportato da Page Six, una fonte ha spiegato: "Pax mantiene ancora un rapporto con la famiglia di suo padre e continua a trascorrere del tempo con loro". Tuttavia, il legame con Brad Pitt resta difficile: secondo un’altra fonte, Pax "non ha un gran rapporto con Brad". In passato, il giovane aveva definito il padre "una persona spregevole", accusandolo di aver "reso la vita delle persone a me vicine un inferno".

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Intanto, tutti i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt hanno progressivamente preso le distanze dal padre, scegliendo di rinunciare al suo cognome. Dopo Zahara e Shiloh, anche Maddox, Knox e Vivienne hanno iniziato a utilizzare esclusivamente il cognome Jolie.

Angelina Jolie e il rapporto con i figli: "Mi vogliono ancora bene, il che la dice lunga"

In una recente intervista a Variety, Angelina Jolie ha raccontato quanto il sostegno dei figli sia stato importante dopo il divorzio: "Credo che il mio spirito combattivo sia finalmente tornato. L’avevo perso per un po’. Mi ero sentita un po’ demoralizzata, ma sta tornando soprattutto grazie ai miei figli, che ora sono più grandi e mi incoraggiano". L’attrice ha poi aggiunto: "I miei figli hanno quasi tutti 18 anni, quindi ora vogliono vedermi viaggiare per il mondo, vogliono che esca e faccia cose. Penso che mi incoraggino molto a riscoprire aspetti di me stessa che forse non mi sentivo libera di esprimere prima". Infine ha concluso: "Mi conoscono meglio di chiunque altro e mi vogliono ancora bene, il che la dice lunga".

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