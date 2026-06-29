Brad Pitt ed Edward Norton rubano la scena ai Mondiali 2026: la reunion di Fight Club
A 27 anni dal capolavoro di Fincher, i due attori si ritrovano sugli spalti del SoFi Stadium: sui social esplodono i meme sul finale del film Fight Club.
C’è chi aspettava un sequel, chi sognava una reunion sul set. Alla fine, Brad Pitt ed Edward Norton si sono ritrovati nel posto più inaspettato possibile. A quasi trent’anni da Fight Club, il film che li ha resi leggende del cinema mondiale, i due attori hanno condiviso di nuovo lo stesso spazio, regalando al pubblico un momento diventato subito virale. Il web ha fatto In poche ore, infatti, i social si sono trasformati in un tributo involontario al capolavoro di David Fincher. Di seguito, tutti i dettagli.
Brad Pitt ed Edward Norton, da Fight Club ai Mondiali: la reunion che non ti aspetti dopo 27 anni
A quasi trent’anni dall’uscita di Fight Club, Brad Pitt ed Edward Norton si sono ritrovati sugli spalti del SoFi Stadium di Inglewood, in California, per assistere alla partita tra Stati Uniti e Turchia del 25 giugno. Pitt, con la maglia degli USA e un bucket hat, e Norton, con una t-shirt dei Radiohead, hanno seguito il match con entusiasmo, attirando l’attenzione del pubblico anche per la loro evidente complicità. La reunion dei due protagonisti del celebre film di David Fincher ha subito conquistato i social, dove gli utenti hanno condiviso meme e battute ispirati al celebre colpo di scena di Fight Club. Tra i più popolari, una falsa breaking news secondo cui "Edward Norton è stato visto parlare da solo durante la partita", ironico riferimento al finale del film, che ha reso l’incontro tra i due attori uno dei momenti più commentati e divertenti del torneo.
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Fight Club, di cosa parla il film con protagonisti Brad Pitt ed Edward Norton
Per chi non lo conoscesse o non lo ricordasse, Fight Club è un film del 1999, diretto da David Fincher e basato sull’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk. Il protagonista, un consulente assicurativo anonimo (Norton) afflitto da insonnia e insoddisfazione, trova conforto partecipando a gruppi di sostegno per malati terminali. Qui, conosce Marla Singer. Dopo che un’esplosione distrugge il suo appartamento, incontra Tyler Durden (Pitt), un uomo carismatico e anticonformista che lo ospita nella propria casa.
Tra i due nasce una forte amicizia che porta alla fondazione del Fight Club, un circolo clandestino in cui uomini frustrati sfogano il proprio disagio attraverso combattimenti. Il club si trasforma presto nel Progetto Mayhem, un’organizzazione sovversiva guidata da Tyler. Preoccupato dalla crescente violenza del movimento, il protagonista cerca di fermarlo e, nel farlo, scopre una sconvolgente verità sulla reale identità di Tyler. Nel cast, troviamo anche:
- Helena Bonham Carter
- Meat Loaf Aday
- Zach Grenier
- Jared Leto
- David Andrews
- Ezra Buzzington
- Christina Cabot
- Tim De Zarn
- George Maguire
- Rachel Singer
- Richmond Arquette
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