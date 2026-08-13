“Gli alcolisti inattendibili”, l’addio all'astinenza dall’alcol di Brad Pitt preoccupa gli specialisti: ecco perché
Psichiatri e medici frenano sulle dichiarazioni di Brad Pitt, rilasciate giorni fa: il consumo moderato dopo l'alcolismo non è una regola valida per tutti.
Brad Pitt è tornato a parlare del suo rapporto con l’alcol e, questa volta, le sue parole hanno alzato un polverone. A 62 anni, l’attore ha raccontato di aver ripreso a bere qualche bicchiere di vino dopo sette anni di completa astinenza e un lungo percorso negli Alcolisti Anonimi. Una scelta personale che ha acceso il confronto tra chi teme un passo indietro e chi invita a non giudicare un percorso di recupero così complesso. Intanto, però, medici e specialisti di dipendenze mettono in guardia dalle semplificazioni: ciò che funziona per una persona non è necessariamente valido per un’altra.
Brad Pitt, le recenti dichiarazioni sull’alcol fanno discutere: cosa dicono gli specialisti
Di recente, Brad Pitt ha raccontato a Esquire di non essere più completamente astemio dopo sette anni senza alcol e 18 mesi negli Alcolisti Anonimi. Oggi beve nuovamente vino, ma con precise limitazioni: "Posso berne qualche bicchiere, ma non molti. Devo affrontare la cosa in modo professionale". La scelta ha riacceso il dibattito sulla possibilità, per un ex alcolista, di tornare a un consumo controllato. Joe Schrank, esperto di dipendenze, ha osservato: "In genere, gli alcolisti sono una pessima fonte di informazioni su sé stessi". Secondo lui, però, alcune persone possono riuscire a bere moderatamente dopo una lunga astinenza, mentre per altre resta necessaria l’astensione totale. Anche lo psichiatra Keith Humphreys invita alla cautela: molto dipende dalla gravità della dipendenza, dalle condizioni personali e dal contesto sociale. Nel caso di Pitt, non ci sono informazioni sufficienti per esprimere un giudizio.
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La vicenda, dunque, non può essere considerata né un esempio da seguire né una prova di fallimento. Gli esperti suggeriscono piuttosto di valutare gli effetti concreti dell’alcol sulla salute, sul lavoro e sulle relazioni, ricordando che anche consumi ridotti comportano rischi.
Brad Pitt e il rapporto con l’alcol
Come abbiamo già detto, Brad Pitt ha spiegato a Esquire di aver ripreso a bere dopo sette anni di sobrietà, ma con maggiore consapevolezza: "Sono stato sobrio per sette anni. Poi ho ripreso a bere", ha spiegato, precisando: "In modo più controllato. Oggi, posso concedermi qualche bicchiere di vino. Ma non posso esagerare. Devo comportarmi in modo professionale". L’attore aveva già parlato della sua dipendenza dall’alcol e del percorso con gli Alcolisti Anonimi. Nel 2019 aveva raccontato: "Ero arrivato al limite, così mi sono tolto il privilegio di bere". Degli incontri aveva aggiunto: "Era uno spazio sicuro, dove c’era poco giudizio e quindi anche meno giudizio verso se stessi". Nel 2020 aveva poi ringraziato Bradley Cooper: "Sono diventato sobrio grazie a questo ragazzo e da allora ogni giorno è stato più felice".
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