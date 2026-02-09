L'Italia finalmente rialza la testa al Box Office: non solo Zalone, Muccino asso piglia tutto Box office Italia 5–8 febbraio: incassi in forte crescita per il cinema italiano e “Le cose non dette” ancora in testa

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Il mercato cinematografico sta vivendo un momento favorevole, e la top 10 del week end lo riflette con diversi titoli solidi. In particolare, il cinema italiano sta beneficiando del periodo: gli incassi sono in netta risalita rispetto allo stesso periodo degli scorsi anni (+35% su febbraio 2025 e addirittura +48% rispetto a febbraio 2024), con peraltro una forte presenza di titoli italiani in grado di trainare la classifica e portare il pubblico in sala. E non parliamo solo del ciclone Checco Zalone, oramai sceso al sesto posto dopo un exploit travolgente.

Tre film italiani sul podio e una grande rinascita delle presenze in sala

Nel weekend tra il 5 e l’8 febbraio, il box office italiano ha incassato 8.988.775 euro, con 1.177.002 spettatori su 3.220 schermi. I primi tre film in classifica sono tutti italiani, un dato certamente rincuorante per lo stato dell’industria nostrana, con un ritorno di Gabriele Muccino in grande stile con Le cose non dette (01 Distribution), che conferma il primo posto della settimana scorsa con 1.701.942 euro, -22% rispetto al weekend d’esordio ma comunque assai rilevante. Il calo contenuto indica un passaparola favorevole per il film di Muccino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parte in seconda posizione, con 1.490.655 euro e una media di 2.823 euro in 528 cinema, Agata Christian – Delitto sulle nevi. Eros Puglielli torna a lavorare con Christian De Sica e Lillo Petrolo dopo il successo natalizio di Cortina Express, che nel 204 chiuse con 4.232.542 euro, per una commedia atipica che sta convincendo il pubblico. Il totale sale a 1.530.863 euro, includendo le anteprime.

Terzo posto per la nuova commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi: 783.062 euro nel primo fine settimana e media di 2.296 euro in 341 cinema. Totale 791.589 euro, dal primo giorno. Il ritorno di Albanese è in crescita rispetto al precedente Cento domeniche del 2023.

Da segnalare Stray Kids: The Dominate Experience, primo film non italiano in classifica per questo fine settimana, che parla di un cinema completamente diverso: un documentario-evento musicale su una delle pop band sud coreane più famose, che incassa 692.249 euro in appena tre giorni con una media di 3.147 euro in 220 cinema (la media, naturalmente, è favorita da un costo medio del biglietto più alto).

Le nuove uscite e le Top 10 complete del Box Office italiano e USA

Per quanto riguarda le nuove uscite, abbiamo Hamnet – Nel nome del figlio, che in attesa dei risultati agli Oscar si presenta comunque già forte (595.926 euro) e potenzialmente in grado di reggere in tenuta, a differenza dell’avventuroso Anaconda, che non sembra far presa sul pubblico italiano partendo appena in nona posizione con 294.926 euro.

TOP 10 ITA

Le cose non dette – 1.701.942 euro Agata Christian – Delitto sulle nevi – 1.490.655 euro (su 4 giorni) Lavoreremo da grandi – 783.062 euro (su 4 giorni) Stray Kids – The Dominate Experience – 692.249 euro (su 4 giorni) Marty Supreme – 621.574 euro Buen camino – 617.219 euro Hamnet – Nel nome del figlio – 595.926 euro (su 4 giorni) La Grazia – 433.160 euro Anaconda – 294.926 euro (su 4 giorni) Sentimental Value – 256.635 euro

TOP 10 USA

Send Help – $10,000,000 Solo Mio – $7,200,000 (su 4 giorni) Iron Lung – $6,000,000 Stray Kids: The dominATE Experience – $5,564,237 (su 3 giorni) Dracula – L’amore perduto – $4,505,350 (su 3 giorni) Zootropolis 2 – $4,000,000 Avatar: Fuoco e cenere – $3,500,000 The Strangers: Chapter 3 – $3,495,000 (su 3 giorni) Shelter – $2,425,000 Melania – $2,378,874

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Potrebbe interessarti anche