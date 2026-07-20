Box office Italia, Odissea fa il botto: Christopher Nolan domina il weekend anche negli USA Il nuovo kolossal di Christopher Nolan conquista il pubblico italiano con un debutto da quasi 10 milioni di euro e vola al primo posto anche negli Stati Uniti, dove supera i 120 milioni di dollari nel primo weekend

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Il weekend cinematografico è stato segnato dall’arrivo di uno dei titoli più attesi della stagione. Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, si presenta al pubblico come un vero evento cinematografico e conquista immediatamente la vetta delle classifiche degli incassi. Il kolossal riesce a imporsi sia sul mercato italiano sia su quello americano, dimostrando ancora una volta la capacità dei grandi film di richiamare gli spettatori nelle sale. L’esordio della pellicola rappresenta il dato principale del fine settimana: il pubblico ha premiato l’attesa attorno al progetto, trasformando il debutto di Nolan in uno dei risultati più rilevanti dell’anno.

Box office Italia, la Top ten: Odissea guida il weekend, sul podio anche Minions & Monsters e Toy Story 5

Il debutto di Odissea segna il ritmo del box office italiano nel weekend dal 16 al 19 luglio. Il nuovo film di Christopher Nolan si prende la prima posizione della classifica, mentre alle sue spalle i titoli già presenti in sala continuano il loro percorso tra conferme e cali fisiologici dopo le prime settimane di programmazione. A mantenere un posto sul podio è Minions & Monsters, che occupa la seconda posizione. Il film distribuito da Universal, arrivato al suo terzo fine settimana nelle sale italiane, raccoglie 683.842 euro grazie a 86.146 spettatori. Il titolo registra una diminuzione del 46% rispetto al weekend precedente, con una media per cinema di 1.480 euro su 462 sale. Il totale raggiunto dalla pellicola sale così a 5.991.499 euro.

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Al terzo posto troviamo Toy Story 5, distribuito da Walt Disney Italia. Il nuovo capitolo della saga Pixar aggiunge 258.358 euro agli incassi complessivi, attirando 33.547 spettatori durante il fine settimana. Dopo il debutto nelle settimane precedenti, il film registra un calo del 44%, con una media di 844 euro per sala in 306 cinema, arrivando a un totale di 8.540.306 euro.

Fuori dal podio si posiziona La casa: Il rogo del male, che chiude il weekend con 171.064 euro e 20.260 presenze. L’horror distribuito da Eagle Pictures segna una flessione del 62%, con una media di 580 euro in 295 cinema, portando il risultato complessivo a 884.946 euro.



Quinta posizione per Disclosure Day. Il film Universal incassa 62.423 euro nel fine settimana con 7.851 spettatori, raggiungendo un totale progressivo di 4.912.808 euro dopo un calo del 64% rispetto alla settimana precedente.

Nella parte finale della classifica continua il percorso di Obsession, che aggiunge 56.327 euro e porta il suo bottino complessivo a 5.259.619 euro.

La settima posizione è occupata da Dastaar, che raccoglie 8.274 euro nel weekend con 844 spettatori, arrivando a un totale complessivo di 10.236 euro. All’ottavo posto troviamo Supergirl, che incassa 5.858 euro nel fine settimana e raggiunge un totale di 1.281.944 euro. Subito dietro si posiziona L’hangar rosso, con 5.602 euro nel weekend e un risultato complessivo di 77.430 euro. Chiude la Top 10 Le città di pianura, distribuito da Lucky Red Distribuzione. Il film raccoglie 5.532 euro nel fine settimana con 1.879 spettatori, portando il totale complessivo a 2.636.523 euro.

La classifica completa:

1- Odissea – €2.429.334 nel weekend; totale complessivo €9.993.841.

– €2.429.334 nel weekend; totale complessivo €9.993.841. 2- Minions & Monsters – €230.516 nel weekend; totale complessivo €5.991.499.

– €230.516 nel weekend; totale complessivo €5.991.499. 3- Toy Story 5 – €88.088 nel weekend; totale complessivo €8.540.306.

– €88.088 nel weekend; totale complessivo €8.540.306. 4- La casa: Il rogo del male (Evil Dead Burn) – €28.627 nel weekend; totale complessivo €884.946.

– €28.627 nel weekend; totale complessivo €884.946. 5- Disclosure Day – €14.313 nel weekend; totale complessivo €4.912.808.

– €14.313 nel weekend; totale complessivo €4.912.808. 6- Obsession – €9.976 nel weekend; totale complessivo €5.259.619.

– €9.976 nel weekend; totale complessivo €5.259.619. 7- Dastaar – €8.274 nel weekend; totale complessivo €10.236.

– €8.274 nel weekend; totale complessivo €10.236. 8- Supergirl – €5.858 nel weekend; totale complessivo €1.281.944.

– €5.858 nel weekend; totale complessivo €1.281.944. 9- L’hangar rosso – €5.602 nel weekend; totale complessivo €77.430.

– €5.602 nel weekend; totale complessivo €77.430. 10- Le città di pianura.

Box office USA: Odissea parte forte e conquista il primo posto

Il mercato americano accoglie subito Odissea al vertice della classifica. Il nuovo film di Christopher Nolan chiude il weekend d’apertura con 124,5 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada, staccando nettamente gli altri titoli in gara.

Alle spalle del kolossal si piazza Moana, seconda con 19 milioni di dollari, mentre il terzo posto è occupato da Minions & Monsters, che porta a casa 14,8 milioni di dollari nel fine settimana.

Il debutto nordamericano conferma l’ottima partenza del film di Nolan, che si afferma come il principale protagonista del box office internazionale nei primi giorni di programmazione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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