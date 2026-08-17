Odissea diventa il più grande successo di Nolan ma Spider-Man Brand New Day segna un record: il box office del weekend di Ferragosto
I dati del box office di questo weekend vedono ancora un testa a testa tra Odissea e Spider-Man: Brand New Day. Entrambi i film segnano un record
Il botteghino estivo è più vivo che mai. Grazie all’uscita di film attesissimi, e anche al caldo record che spinge la gente a cercare un po’ di fresco nei cinema, gli incassi volano, segnando veri e propri record. Ecco allora i dati del box office nell’ultimo fine settimana in Italia e nel resto del mondo.
Box office Italia: Odissea ancora al primo posto ma Spider-Man è vicinissimo al risultato
Il primato resta ancora di Odissea, di Christopher Nolan. Il kolossal torna in cima alla classifica italiana incassando altri 2,2 milioni di euro nel weekend e arrivando a un totale di ben 48,5 milioni. In Italia è il film più visto dell’anno solare (mentre, considerando l’intera stagione, il primato resta ancora a Buen Camino con oltre 75 milioni). A livello globale è un successo storico per Nolan: con 1,29 miliardi di dollari è diventato l’incasso più alto di tutta la sua carriera.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Spider-Man Brand New Day resta, dunque, al secondo posto in Italia ma per un soffio: con 2,2 milioni nell’ultimo fine settimana, raggiunge un totale di 31,7 milioni e diventa il film dell’Uomo Ragno più visto di sempre nel nostro Paese. Nel mondo sta ottenendo risultati impressionanti: ha appena superato la quota dei 2 miliardi di dollari, rilanciando alla grande tutto il genere dei cinecomic.
Ottimi risultati per La fine di Oak Street e non solo
La fine di Oak Street, il nuovo film con Anne Hathaway ed Ewan McGregor esordisce al terzo posto con 630.000 euro incassati nei suoi primi cinque giorni (per un totale di 47 milioni nel mondo). La storia racconta di una famiglia degli anni ’80 che si ritrova improvvisamente catapultata nella preistoria insieme a tutto il proprio quartiere. Segue, nella classifica del box office di questo weekend, Robin Hood – Il prezzo del sangue, che debutta in quarta posizione con 248.000 euro nei primi cinque giorni. Il film propone una versione decisamente cupa e drammatica del celebre fuorilegge, interpretato da Hugh Jackman, ma al momento sta faticando a recuperare i costi a livello globale. Infine, Minions & Monsters scende al quinto posto, racimolando altri 146.000 euro, arrivando a un totale italiano di 7,9 milioni. Pur essendo tra i capitoli meno fruttuosi della saga al botteghino, nel mondo ha comunque sfiorato i 500 milioni di dollari, ripagando ampiamente i costi di produzione.
La classifica completa del box office del weekend:
- Odissea – €2.281.190 nel weekend; totale complessivo €48.539.337
- Spider-Man: Brand New Day – €2.222.971 nel weekend; totale complessivo €31.768.035
- La Fine di Oak Street – €504.593 nel weekend; totale complessivo €629.823
- Robin Hood – Il Prezzo del Sangue – €205.160 nel weekend; totale complessivo €248.087
- Minions & Monsters – €146.597 nel weekend; totale complessivo €7.900.467
- Hokum – €117.477 nel weekend; totale complessivo €677.758
- Toy Story 5 – €43.305 nel weekend; totale complessivo €9.273.080
- Nimrods – €42.838 nel weekend; totale complessivo €76.821
- Katseye: Wild Hearts – €34.255 nel weekend; totale complessivo €123.183
- Sacrifice – €28.982 nel weekend; totale complessivo €34.888
Potrebbe interessarti anche
Spider-Man: Brand New Day fa il botto, ma l'Odissea di Nolan punta al record di Zalone: il box Office di ieri 2 agosto 2026
Il nuovo capitolo dell’Uomo Ragno conquista il pubblico e firma il miglior debutto d...
Spider-Man: Brand New Day vola, Odissea prepara il sorpasso: Holland e Nolan padroni del box office di ieri 9 agosto 2026
Il cinema regge l’urto di agosto: il nuovo capitolo di Spider-Man con Tom Holland do...
Odissea consacra Christopher Nolan: doppio record storico, ma è un altro film ad avere un primato (per ora) irraggiungibile
Il film di Christopher Nolan continua a incantare e a macinare record, ma tra le tan...
È un’”Odissea” da record assoluto, il capolavoro di Christopher Nolan è un trionfo mondiale: il box office di ieri 26 luglio 2026
L'ultimo capolavoro di Christopher Nolan continua a dominare nelle sale cinematograf...
Minions & Monsters resiste alla finale di Wimbledon, ma c'è attesa per Odissea di Nolan: il box office di ieri 12 luglio 2026
Il film d'animazione con gli irresistibili Cattivissimi, sfida caldo e finale di Wim...
Minions & Monsters guida la vetta (ma non sfonda), il vero flop totale è il film più atteso del 2026: il box office di ieri 5 luglio
Il nuovo film d'animazione di Illumination parte forte al box office italiano: numer...
Box office Italia, Odissea fa il botto: Christopher Nolan domina il weekend anche negli USA
Il nuovo kolossal di Christopher Nolan conquista il pubblico italiano con un debutto...
Tom Holland non conosce rivali, Spider-Man: Brand New Day vola oltre ogni previsione e conquista un record storico
Il nuovo capitolo della saga Marvel con Tom Holland conquista il pubblico italiano e...