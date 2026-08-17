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Odissea diventa il più grande successo di Nolan ma Spider-Man Brand New Day segna un record: il box office del weekend di Ferragosto

I dati del box office di questo weekend vedono ancora un testa a testa tra Odissea e Spider-Man: Brand New Day. Entrambi i film segnano un record

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Odissea e Spider-Man: Brand New Day, box office da record: i dati del weekend del 16 agosto
Universal Pictures, Eagle Pictures

Il botteghino estivo è più vivo che mai. Grazie all’uscita di film attesissimi, e anche al caldo record che spinge la gente a cercare un po’ di fresco nei cinema, gli incassi volano, segnando veri e propri record. Ecco allora i dati del box office nell’ultimo fine settimana in Italia e nel resto del mondo.

Box office Italia: Odissea ancora al primo posto ma Spider-Man è vicinissimo al risultato

Il primato resta ancora di Odissea, di Christopher Nolan. Il kolossal torna in cima alla classifica italiana incassando altri 2,2 milioni di euro nel weekend e arrivando a un totale di ben 48,5 milioni. In Italia è il film più visto dell’anno solare (mentre, considerando l’intera stagione, il primato resta ancora a Buen Camino con oltre 75 milioni). A livello globale è un successo storico per Nolan: con 1,29 miliardi di dollari è diventato l’incasso più alto di tutta la sua carriera.

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Spider-Man Brand New Day resta, dunque, al secondo posto in Italia ma per un soffio: con 2,2 milioni nell’ultimo fine settimana, raggiunge un totale di 31,7 milioni e diventa il film dell’Uomo Ragno più visto di sempre nel nostro Paese. Nel mondo sta ottenendo risultati impressionanti: ha appena superato la quota dei 2 miliardi di dollari, rilanciando alla grande tutto il genere dei cinecomic.

Ottimi risultati per La fine di Oak Street e non solo

La fine di Oak Street, il nuovo film con Anne Hathaway ed Ewan McGregor esordisce al terzo posto con 630.000 euro incassati nei suoi primi cinque giorni (per un totale di 47 milioni nel mondo). La storia racconta di una famiglia degli anni ’80 che si ritrova improvvisamente catapultata nella preistoria insieme a tutto il proprio quartiere. Segue, nella classifica del box office di questo weekend, Robin Hood – Il prezzo del sangue, che debutta in quarta posizione con 248.000 euro nei primi cinque giorni. Il film propone una versione decisamente cupa e drammatica del celebre fuorilegge, interpretato da Hugh Jackman, ma al momento sta faticando a recuperare i costi a livello globale. Infine, Minions & Monsters scende al quinto posto, racimolando altri 146.000 euro, arrivando a un totale italiano di 7,9 milioni. Pur essendo tra i capitoli meno fruttuosi della saga al botteghino, nel mondo ha comunque sfiorato i 500 milioni di dollari, ripagando ampiamente i costi di produzione.

La classifica completa del box office del weekend:

  1. Odissea – €2.281.190 nel weekend; totale complessivo €48.539.337
  2. Spider-Man: Brand New Day – €2.222.971 nel weekend; totale complessivo €31.768.035
  3. La Fine di Oak Street – €504.593 nel weekend; totale complessivo €629.823
  4. Robin Hood – Il Prezzo del Sangue – €205.160 nel weekend; totale complessivo €248.087
  5. Minions & Monsters – €146.597 nel weekend; totale complessivo €7.900.467
  6. Hokum – €117.477 nel weekend; totale complessivo €677.758
  7. Toy Story 5 – €43.305 nel weekend; totale complessivo €9.273.080
  8. Nimrods – €42.838 nel weekend; totale complessivo €76.821
  9. Katseye: Wild Hearts – €34.255 nel weekend; totale complessivo €123.183
  10. Sacrifice – €28.982 nel weekend; totale complessivo €34.888

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