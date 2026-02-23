Trova nel Magazine
Box Office Italia: Margot Robbie ancora regina, ma Brendan Fraser è a un passo da lei

Box office Italia 19-22 febbraio: il grande ritorno di Brandan Fraser, anche se Margot Robbie è ancora regina

Febbraio 2026 continua a confermarsi come un mese che segnala ottima (riconquistata) salute delle sale cinematografiche italiane, con totali ragguardevolmente superiori a quelli degli ultimi anni. C’è da dire che questo non è stato il week end migliore del mese, perché c’è stata una sola nuova uscita in grado di farsi valere, ovvero Rental Family: il risultato generale è comunque ragguardevole e all’insegna delle buone tenute sia del cinema internazionale che di quello nostrano.

"Cime tempestose" ancora in testa, ma Brendan Fraser conquista il cuore del pubblico

Gli strascichi di San Valentino continuano a farsi sentire, dato che "Cime tempestose" rimane saldamente in prima posizione con 2.670.103 euro, grazie al magnetismo dei suoi protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordie e al chiacchiericcio intorno alla trama della pellicola. Tuttavia, il film più significativo della settimana è l’accorato Rental Family – Nelle vite degli altri, che conferma lo straordinario talento di un redivivo Brendan Fraser: 576.384 euro di incasso, per una media sala pari a 1.667 euro. Altro dato interessante è la crescita di Hamnet – Nel nome del figlio, che porta a casa una cifra solo poco più bassa della settimana scorsa (532.949 euro) ma conquistando una posizione: un film destinato a perdurare in vista della stagione dei premi.

Buona anche la tenuta dei film italiani, che perdono poco e restano in top 10 con scioltezza: Le cose non dette quarto con 504.953 euro, Agata Christian – Delitto sulle nevi quinto con 436.504 euro e Lavoreremo da grandi ottavo con 259.580 euro.

Le nuove uscite e le Top 10 complete del Box Office italiano e USA

Le altre due nuove uscite di questa settimana fanno poco clamore: si tratta in primis di Missione Shelter, il nuovo action con Jason Statham che non fa nulla per distinguersi particolarmente, ma intercetta comunque il pubblico del genere incassando comodamente 319.570 euro. Seconda new entry, in decima posizione, Whistle – Il richiamo della morte, horror che arriva un po’ col fiato corto e un cast che vede come unica nota di richiamo Dafne Keen: 225.517 euro per questo esordio.

TOP 10 ITA

  1. "Cime tempestose" – 2.670.103 euro
  2. Rental Family – Nelle vite degli altri –578.384 euro (su 4 giorni)
  3. Hamnet – Nel nome del figlio – 532.949 euro (su 4 giorni)
  4. Le cose non dette – 504.953 euro
  5. Agata Christian – Delitto sulle nevi – 436.504 euro
  6. Goat – Sogna in grande – 406.249 euro
  7. Missione Shelter – 319.570 euro (su 5 giorni)
  8. Lavoreremo da grandi – 259.580 euro
  9. Il mago del Cremlino – Le origini di Putin – 228.088 euro
  10. Whistle – Il richiamo della morte – 225.517 euro (su 4 giorni)

TOP 10 USA

  1. Goat – Sogna in grande – $17,000,000
  2. "Cime Tempestose" – $14,200,000
  3. Una canzone per mio padre 2 – I Can Only Imagine 2 – $8,000,000 (su 3 giorni)
  4. Crime 101 – La strada del crimine – $5,772,552
  5. Send Help – $4,500,000
  6. How to Make a Killing – $3,560,617 (su 3 giorni)
  7. EPiC: Elvis Presley in Concert – $3,250,000 (su 3 giorni)
  8. Solo Mio – $2,556,550
  9. Zootropolis 2 – $2,300,000
  10. Avatar: Fuoco e Cenere – $1,800,000

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Programmi

