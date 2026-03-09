La Pixar domina al Box Office, che flop al debutto per La Sposa! Box office Italia 7-8 marzo: la Pixar travolge tutti col fenomeno Jumpers, mentre De Luigi e Raffaele incassano con Un Bel giorno; flop per La Sposa!

Dati alla mano, la crisi Pixar sembra ufficialmente alle spalle: Jumpers, la nuova avventura animata dello studio di proprietà di Disney, è primo incontrastato al Box office italiano e americano nel weekend di lancio. Si tratta del maggior incasso in quasi un decennio per Pixar, mentre La Sposa!, ultima fatica di Maggie Gyllenhaal con Christian Bale e Jessie Buckley ha floppato in maniera clamorosa, nonostante una martellante campagna di marketing. A un’incollatura da Jumpers anche la sorpresa Un bel giorno, che poi tanto sorpresa non è: Fabio De Luigi e Virginia Raffaele si confermano coppia d’oro della commedia italiana. Ecco tutti i dati del Box Office del weekend 7-8 marzo 2026.

Jumpers pone fine alla crisi di Pixar: i castori dominano il Box office 7-8 marzo 2026

Jumpers e la Pixar hanno di che festeggiare: il nuovo film d’animazione è primo negli USA con 46 milioni di incasso da 4.000 sale e una media per sala di 11.500 dollari. Solido debutto anche in Italia con 1,6 milioni di euro ottenuto in 512 sale, per un totale di 88 milioni globali. Miglior apertura per un film d’animazione originale per lo studio fin da Coco, uscito nel 2017. A strettissimo giro di posta Virginia Raffaele e Fabio De Luigi con Un bel giorno, quarto film da regista per il comico romagnolo. Nei panni di due innamorati dalla situazione familiare problematica, i due comici conquistano il pubblico con 1,6 milioni raccolti in 493 sale e 223.986 presenze (dati Cinetel).

Calano gli incassi per Scream 7, ultimo instalment del franchise horror slasher. Accolto molto bene al debutto, scende in terza posizione mette in banca altri 636.000 euro per un totale di 2,5 milioni. Tutto questo nonostante le controversie seguite al licenziamento di Melissa Barrera e alle richieste di boicottaggio dai gruppi Pro-Palestina in patria. Cime tempestose celebra il traguardo dei 10,6 milioni di euro in Italia e dei 213,6 milioni globali rivelandosi un assoluto successo, a discapito di una critica che lo ha accolto in maniera generalmente negativa.

Tonfo per La Sposa!: Bale e Buckley non convincono il pubblico

Numeri fiacchi, nonostante una curiosità apparentemente alta, per la seconda opera da regista di Maggie Gyllenhaal, La Sposa!, che in patria ha aperto al terzo posto con 7,2 milioni raccolti in 3.304 sale, con una media per sala di 2.197 dollari, il tutto a fronte di un corposo budget di 80 milioni. In Italia il film ha aperto solo all’ottavo posto con appena 226.000 euro di incassi e a livello globale ha raccolto appena 13,5 milioni. Difficilmente si arriverà anche solo al pareggio dei costi di produzione. Un bel guaio per Warner Bros., specialmente in un momento delicato com quello che sta attraversando il gruppo.

TOP 10 ITA

Jumpers – Un salto tra gli animali – 713.148 euro Un bel giorno – 612.676 euro Cime Tempestose – 158.351 euro Scream 7 – 147.189 euro Hamnet – 108.453 euro Rental Family – 93.439 euro La lezione – 88.764 euro La Sposa! – 62.772 euro Nouvelle Vague – 59.920 euro GOAT – Sogna in grande – 31.986 euro

TOP 10 USA

Jumper – Un salto tra gli animali – 46.000.000 $ Scream 7 – 17.300.000 $ La Sposa! – 7.260.000 $ Goat – 6.600.000 $ Cime tempestose – 3.750.000 $ Crime 101 – 2.066.759 $ Send Help – 1.600.000 $ I can only Imagine 2 – 1.525.000 $ Epic – Elvis Presley in concert – 1.523.800 $ Demon Slayer – Il castello dell’Infinito – 1.300.000 $

