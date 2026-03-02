Trova nel Magazine
Scream 7 trionfa nella classifica più ambita nel mondo del cinema e spodesta Margot Robbie dalla vetta

Box office Italia 26 febbraio - 1 marzo: il cinema horror riprende il sopravvento con Scream 7

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Un box office "da urlo" per Scream 7 che spodesta Margot Robbie dalla vetta

Inizia marzo ed è ora di tirare i primi conti relativi all’andamento attuale dei cinema italiani per l’inizio anno: sebbene i numeri siano scesi rispetto a un mese fa e marzo sembri iniziare in salita rispetto al mese precedente, le sale italiane godono di buona salute e il segnale che arriva dal febbraio appena trascorso sono incoraggianti, con l’inizio anno migliore dai tempi dello scoppio della pandemia. Tre film italiani di successo (Agatha Christian, Le cose non dette e Lavoreremo da grandi) ancora in classifica da settimane, buona varietà di titoli e addirittura un horror (Scream 7) in prima posizione il primo marzo sono ottimi pezzi di un puzzle che speriamo prosegua a completarsi adeguatamente nei mesi a venire.

Scream 7 riporta in auge l’horror, ma "Cime tempestose" ancora in corsa

Scream 7 era chiaramente un titolo che avrebbe conquistato il podio ma non ci si aspettava un risultato così preponderante, con tanto di prima posizione, ben 1.301.676 e una media sala di 3.698 euro, andando quasi a raddoppiare il risultato del predecessore, oltretutto in un periodo non topico per questo genere. "Cime tempestose" fa ancora parlare di sé e il suo strascico è probabilmente ancora lungo, con una perdita contenuta e una salda seconda posizione che vale 1.074.176 euro. In terza posizione troviamo Rental Family – Nelle vite degli altri, che sta giovando del passaparola e delle recensioni benevole: si tratta di un film non semplice per riferimenti culturali e tempi ma 497.710 euro (con flessione piccolissima rispetto all’esordio) testimoniano che la pellicola farà ancora tanto bene in futuro. Altrettanto si può dire di Hamnet – Nel nome del figlio, che attende solo gli Oscar per continuare a cavalcare l’onda: ecco intanto 435.815 euro in più al suo arco.

Le nuove uscite e le Top 10 complete del Box Office italiano e USA

Nessuna altra nuova entrata, questa settimana, nella top 10, ma è interessante notare come Agata Christian – Delitto sulle nevi regga straordinariamente bene (forse in virtù della sua "originalità" e del cast di richiamo presso il suo pubblico d’elezione), con invece Le cose non dette che continua a macinare e, nel suo piccolo anche Lavoreremo da grandi si prepara a salutare le prime dieci posizioni della classifica ma con un risultato di tutto rispetto. Interessante, in quinta posizione, come Goat riesca da settimane a monopolizzare l’attenzione del pubblico familiare, in assenza di grande competizione, e Missione Shelter approfitti di una situazione simile nel settore del cinema d’azione.

TOP 10 ITA

  1. Scream 7 – 1.301.676 euro (su 4 giorni)
  2. "Cime tempestose" –1.074.176 euro
  3. Rental Family – Nelel vite degli altri – 497.710 euro
  4. Hamnet – Nel nome del figlio – 435.815 euro
  5. Goat – Sogna in grande – 337.811 euro
  6. Agata Christian – Delitto sulle nevi – 227.640 euro
  7. Le cose non dette – 226.079 euro
  8. Missione Shelter – 177.057 euro
  9. Il mago del Cremlino – Le origini di Putin – 142.091 euro
  10. Lavoreremo da grandi – 141.232 euro (su 4 giorni)

TOP 10 USA

  1. Scream 7 – 64,100,000 $ (su 3 giorni)
  2. Goat – Sogna in grande – 12,000,000 $
  3. "Cime tempestose" – 6,952,000 $
  4. Twenty One Pilots – 4,300,000 $ (su 3 giorni)
  5. EPiC: Elvis Presley in concert – 3,505,000 $
  6. Crime 101 – 3,421,456 $
  7. I Can Only Imagine 2 – 3,135,000 $
  8. Send Help – 2,820,000 $
  9. How to Make a Killing – 1,562,513 $
  10. Zootropolis 2 – 1,438,000 $

Articolo di Marco Lucio Papaleo

