Dopo 13 anni Scary Movie registra ancora numeri da capogiro, Backrooms cala ma detiene il primato: il box office di ieri 7 giugno 2026
Il celebre franchise torna e fa il boom al botteghino: Anna Faris e i fratelli Wayans conquistano le sale italiane e scalzano horror e blockbuster dalla vetta.
La parodia dei film horror è tornata con un nuovo capitolo. Scary Movie 6 ha fatto il suo debutto al cinema e non ha deluso le aspettative, anzi, è andato ben oltre. Il nuovo capitolo è riuscito a riportare in cima alla classifica una saga che molti davano per ‘morta’. A distanza di tredici anni dall’ultimo film, il franchise horror-comedy torna con il suo carico di ironia, volti storici e risate incontenibili. Vediamo nel dettaglio i numeri del box office del weekend del 4-7 giugno 2026.
Scary Movie 6 conquista il pubblico (e numeri lo dimostrano): il box office del 4-7 giugno 2026
Il box office italiano del weekend 4-7 giugno è stato dominato da Scary Movie, che ha debuttato direttamente al primo posto con 1,89 milioni di euro e oltre 226 mila spettatori. Il ritorno della celebre saga parodistica, assente dalle sale da tredici anni, conferma il forte richiamo del franchise sia in Italia sia a livello internazionale, dove ha già superato i 100 milioni di dollari di incasso globale. Alle sue spalle si mantiene solido Backrooms, horror diretto da Kane Parsons, che nel secondo fine settimana raccoglie 791 mila euro, portando il totale a 3,5 milioni e confermandosi come il maggior successo horror dell’anno nel nostro Paese. Sorprende invece il terzo posto di The Amazing Digital Circus: The Last Act, adattamento cinematografico della popolare serie web animata, che esordisce con 785 mila euro grazie soprattutto al sostegno della sua fanbase. Fuori dal podio, Obsession continua il suo buon percorso con 464 mila euro nel weekend e oltre 3,4 milioni complessivi. Debutto in quinta posizione per Masters of the Universe, reboot del celebre franchise Mattel con Nicholas Galitzine e Jared Leto, che apre con circa 451 mila euro.
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Tra le altre uscite, la riedizione in 4K di Principessa Mononoke incassa 318 mila euro, confermando l’interesse del pubblico per il classico di Hayao Miyazaki. Prosegue inoltre la corsa di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, che raggiunge quasi 25 milioni di euro complessivi. Nella parte finale della Top 10 trovano spazio The Mandalorian e Grogu, fermo a 3,1 milioni totali dopo un nuovo calo, e Il diavolo veste Prada 2, che continua invece a ottenere ottimi risultati superando i 31,7 milioni di euro. Chiude la classifica Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, che oltrepassa il milione di euro complessivo.
La Top 10 completa del Box Office
Ecco la top 10 completa del Box Office italiano:
- Scary Movie – € 1.892.820
- Backrooms – € 3.527.934
- Masters of the Universe – € 450.905
- The Amazing Digital Circus: The Last Act – € 785.723
- Obsession – € 3.433.008
- Michael – € 24.899.392
- Principessa Mononoke 4K (ried. 2026) – € 318.628
- The Mandalorian and Grogu – € 3.144.068
- Il diavolo veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2) – € 31.728.707
- Amarga Navidad – € 1.005.503
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