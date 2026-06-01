Lino Guanciale e Andrea Delogu ci provano al cinema: innamorarsi non è mai stato così (tanto) rischioso. Il box office di ieri 31 maggio 2026 Lino Guanciale e Andrea Delogu debuttano insieme sul grande schermo nel weekend che ha consacrato maggio come il mese d'oro del cinema italiano. I dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Maggio 2026 entra nella storia del cinema italiano. La fine settimana del 28-31 maggio ha chiuso il mese con un incasso record, una cifra mai raggiunta nell’era Cinetel. A trascinare il weekend è stato Backrooms, horror nato da un fenomeno virale su YouTube, seguito da un Michael ancora sorprendentemente vitale e da un Obsession che continua a fare un ottimo passaparola. Esordio discreto, in linea con il genere anche per Lino Guanciale e Andrea Delogu con Innamorarsi e Altre Pessime Idee. Un mese straordinario, che ha dimostrato come il pubblico italiano non abbia mai smesso di amare il grande schermo.

Innamorarsi e Altre Pessime Idee, Guanciale e Delogu provano a far innamorare: il box office di ieri 31 maggio 2026

Un weekend da record. Il fine settimana del 28-31 giugno ha portato in cassa 5.071.007 euro, permettendo a maggio di chiudersi con 59.643.598 euro, cifra record per Cinetel. A dominare il box office è stato Backrooms, horror nato da un fenomeno virale su YouTube, che ha incassato 1.526.893 euro e, in cinque giorni il totale sale a 1.787.695 euro. Seconda posizione per Michael, in top 10 dal 22 aprile: 576.975 euro nel weekend e un totale complessivo di 23.995.361 euro. Un risultato di tutto rispetto, anche se il traguardo dei 29 milioni di Bohemian Rhapsody resterà probabilmente irraggiungibile. Sul podio anche Obsession, terzo con 568.117 euro e un totale di 2.476.074 euro dal 14 maggio. Quarta posizione per Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la versione integrale del cult di Tarantino: 532.208 euro in un’unica settimana come evento. Quinto The Mandalorian and Grogu con 526.208 euro al secondo weekend, per un totale di 2.522.580 euro, ancora sotto le aspettative.

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Il Diavolo Veste Prada 2 scende in sesta posizione ma raggiunge il totale straordinario di 31.270.391 euro, con Barbie distante solo un milione. Seguono Amarga Navidad di Almodóvar (settimo, totale 712.621 euro), i due esordi di Tuner – L’accordatore e Innamorarsi e altre pessime idee (il primo con 139.107 euro, il secondo con 100.090 euro), e King Marracash che sfiora il milione complessivo con 996.718 euro. No Good Man debutta al 13° posto con 38.030 euro di incasso, mentre Il silenzio degli altri è 15°con 27.644 euro.

La Top 10 completa del Box Office italiano

Di seguito, la top 10 completa del box office italiano, con gli incassi totali:

Backrooms – €1.787.695 Michael – €23.995.311 Obsession – €2.476.074 Kill Bill: The Whole Bloody Affair – €532.389 The Mandalorian and Grogu – €2.522.580 Il diavolo veste Prada 2 – €31.270.391 Amarga Navidad – €712.621 Tuner – L’accordatore – €139.107 Innamorarsi e altre pessime idee – €100.090 King Marracash – €996.71

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