Il Diavolo Veste Prada 2 non si ferma più, The Mandalorian and Grogu delude le aspettative: il box office di ieri 24 maggio 2026
Il sequel con Meryl Streep domina ancora il box office italiano, mentre la galassia lontana lontana fatica a conquistare le sale nel caldo inizio dell'estate.
Il grande cinema non va in vacanza, nemmeno quando il termometro sale. Questo fine settimana ha confermato che il pubblico italiano ha voglia di storie forti e personaggi iconici: dal guerriero mandaloriano di The Mandalorian and Grogu che torna sul grande schermo, alla Miranda Priestly de Il Diavolo Veste Prada 2 che continua a fare sold out settimane dopo settimane. Un mese di maggio che sta riscrivendo le regole del botteghino, con sorprese inaspettate e qualche attesa parzialmente delusa. Vediamo i dati del box office di ieri, 24 maggio 2026.
Il Diavolo Veste Prada 2 rallenta ma vola ancora alto, The Mandalorian non sorprende: il box office di ieri 24 maggio2026
Il box office italiano continua a vivere un mese di maggio da record: nel weekend 21-24 maggio sono stati incassati oltre 5,2 milioni di euro con circa 670 mila spettatori, nonostante l’arrivo del caldo estivo che tradizionalmente penalizza le vendite. Al primo posto debutta The Mandalorian and Grogu, nuovo capitolo di Star Wars diretto da Jon Favreau, che ha incassato 1,32 milioni di euro nel fine settimana e 1,68 milioni complessivi in cinque giorni. Un risultato positivo, anche se forse leggermente sotto le aspettative, ma comunque in linea con altri titoli Lucasfilm come Solo – A Star Wars Story. Seconda posizione per Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, che continua la sua corsa con altri 1,1 milioni di euro e un totale che supera i 23 milioni dal debutto di aprile. Al terzo posto troviamo Il Diavolo Veste Prada 2, che aggiunge 872 mila euro e raggiunge i 30,7 milioni complessivi. Nonostante il rallentamento fisiologico, il film resta uno dei maggiori successi della stagione e si avvicina ai risultati italiani di Barbie. Quarta posizione per l’horror Obsession, che incassa 704 mila euro e cresce addirittura del 16% rispetto al weekend precedente e i cui l totale ha superato 1,6 milioni di euro. Debutta al quinto posto Amarga Navidad di Pedro Almodóvar con circa 378 mila euro.
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Sesta posizione per Passegner, che apre con 203 mila euro ma risente della forte concorrenza di Obsession nel genere horror. Al settimo posto Le città di pianura continua ad ottenere ottimi risultati dopo il successo ai David di Donatello, superando i 2,2 milioni complessivi. Completano la top ten Pecore sotto copertura in ottava posizione, In the Grey di Guy Ritchie al nono posto e Hopper – Il segreto della marmotta al decimo. Tra gli esordi minori si segnalano il documentario Aldair. Cuore giallorosso e la première del 2026 TXT Moa Con in Giappone.
La Top 10 completa del Box Office
Di seguito, la top 10 completa del Box Office italiano, con gli incassi totali:
- The Mandalorian and Grogu – € 1.684.831
- Michael – € 23.142.199
- Il Diavolo Veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2) – € 30.708.797
- Obsession – € 1.618.494
- Amarga Navidad – € 377.917
- Pecore sotto copertura (The Sheep Detectives) – € 819.470
- Passenger – € 203.385
- Le città di pianura – € 2.296.939
- 2026 TXT MOA Con in Japan: Live Viewing – € 19.866
- Hopper il segreto della marmotta – € 186.432
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