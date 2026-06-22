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Toy Story 5 travolge i cinema, debutto da sogno per giocattoli in rivolta contro gli schermi: il box office di ieri 21 giugno 2026

Toy Story 5 conquista le sale italiane, tra grandi e piccini, e trascina il box office: il brand Pixar dimostra di non aver perso nemmeno un filo di magia.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

C’è un’intera generazione cresciuta con Woody e Buzz, e il weekend del 18-21 giugno lo ha dimostrato senza mezzi termini. Toy Story 5 debutta nelle sale italiane con una forza che mancava da tempo, spingendo il box office oltre quota 5 milioni di euro e lasciando tutti gli altri titoli a debita distanza. Il quinto capitolo della saga Pixar, diretto da Andrew Stanton e Kenna Harris, affronta stavolta un nemico silenzioso ma potentissimo: gli schermi che rubano i bambini al gioco. Una sfida universale, raccontata con quella magia che solo Pixar sa mettere in scena.

Toy Story 5, debutto eccellente per il film animato che tutti hanno atteso con ansia: il box office di ieri 21 giugno 2026

Il box office italiano del weekend 18–21 giugno conferma un andamento positivo per il cinema e supera i 5 milioni di euro complessivi, con una crescita sia rispetto alla settimana precedente sia allo stesso periodo del 2025. A guidare nettamente la classifica è Toy Story 5, che debutta in prima posizione con circa 2,87 milioni di euro e diventa subito il principale motore del mercato grazie al forte richiamo del franchise Pixar. In seconda posizione si colloca Disclosure Day di Steven Spielberg, che al secondo weekend incassa circa 829 mila euro e porta il totale oltre i 3,2 milioni. Terzo posto per Scary Movie, che continua a performare bene e raggiunge complessivamente 3,68 milioni di euro. Subito sotto il podio, in quarta posizione, resiste l’horror Obsession, che mantiene una buona tenuta e supera i 4,4 milioni totali, mentre in quinta posizione Backrooms continua la sua corsa positiva arrivando a oltre 4,5 milioni complessivi.

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La sesta posizione è occupata dalla novità Ricchi da morire – Delitti in famiglia, che debutta con un risultato contenuto ma dignitoso, 132.413 euro. In settima posizione si trova invece Michael, che continua la sua lunga permanenza in classifica e supera i 25 milioni complessivi, confermandosi tra i maggiori successi dell’anno. All’ottavo posto entra Fuze – Conto alla rovescia, action thriller al debutto con circa 80 mila euro. Nona posizione per Allora balliamo (43.774 euro), mentre chiude la Top 10 Masters of the Universe (868.201 euro), in forte calo e ormai sotto il milione complessivo.

La Top 10 completa del Box Office Italiano

Di seguito, vi mostriamo la top 10 completa del box office con i rispettivi incassi risalenti a ieri, 21 giugno 2026. Ecco la classifica:

  1. Toy Story 5 – € 2.872.401
  2. Disclosure Day – € 3.251.347
  3. Obsession – € 4.421.103
  4. Scary Movie – € 3.680.570
  5. Ricchi da morire – Delitti in famiglia (How to Make a Killing) – € 132.413
  6. Backrooms – € 4.506.689
  7. Michael – € 25.324.682
  8. Fuze – Conto alla rovescia – € 80.046
  9. Allora balliamo (Partir un jour) – € 43.774
  10. Masters of the Universe – € 868.201

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