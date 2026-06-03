Backrooms non molla la vetta, ma Michael fa la mossa a sorpresa e ruba la scena al fenomeno del momento: il box office di ieri 2 giugno 2026 La Festa della Repubblica risveglia il box office: l'inquietante horror di A24 regge il comando, ma il biopic su Jackson esplode con un balzo che cambia tutto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La Festa della Repubblica si è trasformata in una festa anche per il grande schermo. Il 2 giugno ha portato nelle sale italiane un pubblico numeroso, determinato a scegliere tra titoli attualmente disponibili. Backrooms continua a dominare la vetta, ma la vera sorpresa di giornata porta il nome di Michael: il biopic su Jackson piazza una delle sue migliori prestazioni. Di seguito, tutti i dettagli.

Backrooms rimane ‘indisturbato’ in vetta, Michael ‘ruggisce’: il box office di ieri 2 giugno 2026

Backrooms si conferma leader del box office italiano con 374.395 euro incassati e un totale di 2,58 milioni dopo una settimana, sostenuto da un forte passaparola e da un pubblico che va oltre gli appassionati dell’horror. Al secondo posto sale Michael, che grazie alla festività registra una delle migliori giornate recenti con 319.571 euro, portando il totale a 24,53 milioni e avvicinandosi ai 25 milioni complessivi. Terza posizione per The Mandalorian e Grogu, che incassa 214.990 euro e raggiunge 2,92 milioni complessivi, ormai vicino alla soglia dei 3 milioni. Obsession scende al quarto posto ma continua a ottenere ottimi risultati, con 194.574 euro e un totale di 2,87 milioni, sostenuto da un passaparola molto positivo. Quinto Il diavolo veste Prada 2, che aggiunge 174.990 euro e consolida il suo straordinario risultato di 31,56 milioni complessivi.

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In sesta posizione Kill Bill: The Whole Bloody Affair raccoglie 159.682 euro e vendita a 858.950 euro totali, con il traguardo del milione ormai vicino. Settimo Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, che grazie alla festività incassa 94.044 euro e raggiunge 860.511 euro complessivi. Ottavo posto per Pecore sotto copertura, che supera ufficialmente il milione di euro (1,02 milioni totali). Nono Tuner – L’accordatore, con 71.319 euro giornalieri e 252.547 euro complessivi dopo sei giorni. Chiude la top ten Innamorarsi e altre pessime idee, unico film italiano tra i primi dieci, con 45.577 euro e un totale di 169.744 euro.

La Top 10 completa del Box Office

Di seguito, la top 10 completa del Box Office italiano, gli incassi complessivi di ciascun film:

Backrooms – € 2.582.568

Michael – € 24.534.570

The Mandalorian and Grogu – € 2.915.895

Obsession – € 2.866.783

Il diavolo veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2) – € 31.558.078

Kill Bill: The Whole Bloody Affair – € 858.950

Amarga Navidad – € 860.511

Pecore sotto copertura (The Sheep Detectives) – € 1.023.199

Tuner – L’accordatore – € 252.547

Innamorarsi e altre pessime idee – € 169.744

Il grande successo di Backrooms

Backrooms, horror diretto dal giovane esordiente Kane Parsons, ha ottenuto un grande successo al debutto, diventando il film più visto nei primi giorni nelle sale italiane e uno degli horror più redditizi dell’anno a livello globale. Il film, costato circa 8,5 milioni di euro, ha incassato oltre 1,7 milioni in Italia nel primo weekend e circa 100 milioni nel mondo, superando le aspettative. La storia segue un uomo in difficoltà che scopre un passaggio nascosto nel suo negozio e finisce in un labirinto infinito di stanze e corridoi identici, senza via d’uscita.

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