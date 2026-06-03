Backrooms non molla la vetta, ma Michael fa la mossa a sorpresa e ruba la scena al fenomeno del momento: il box office di ieri 2 giugno 2026
La Festa della Repubblica risveglia il box office: l'inquietante horror di A24 regge il comando, ma il biopic su Jackson esplode con un balzo che cambia tutto.
La Festa della Repubblica si è trasformata in una festa anche per il grande schermo. Il 2 giugno ha portato nelle sale italiane un pubblico numeroso, determinato a scegliere tra titoli attualmente disponibili. Backrooms continua a dominare la vetta, ma la vera sorpresa di giornata porta il nome di Michael: il biopic su Jackson piazza una delle sue migliori prestazioni. Di seguito, tutti i dettagli.
Backrooms rimane ‘indisturbato’ in vetta, Michael ‘ruggisce’: il box office di ieri 2 giugno 2026
Backrooms si conferma leader del box office italiano con 374.395 euro incassati e un totale di 2,58 milioni dopo una settimana, sostenuto da un forte passaparola e da un pubblico che va oltre gli appassionati dell’horror. Al secondo posto sale Michael, che grazie alla festività registra una delle migliori giornate recenti con 319.571 euro, portando il totale a 24,53 milioni e avvicinandosi ai 25 milioni complessivi. Terza posizione per The Mandalorian e Grogu, che incassa 214.990 euro e raggiunge 2,92 milioni complessivi, ormai vicino alla soglia dei 3 milioni. Obsession scende al quarto posto ma continua a ottenere ottimi risultati, con 194.574 euro e un totale di 2,87 milioni, sostenuto da un passaparola molto positivo. Quinto Il diavolo veste Prada 2, che aggiunge 174.990 euro e consolida il suo straordinario risultato di 31,56 milioni complessivi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In sesta posizione Kill Bill: The Whole Bloody Affair raccoglie 159.682 euro e vendita a 858.950 euro totali, con il traguardo del milione ormai vicino. Settimo Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, che grazie alla festività incassa 94.044 euro e raggiunge 860.511 euro complessivi. Ottavo posto per Pecore sotto copertura, che supera ufficialmente il milione di euro (1,02 milioni totali). Nono Tuner – L’accordatore, con 71.319 euro giornalieri e 252.547 euro complessivi dopo sei giorni. Chiude la top ten Innamorarsi e altre pessime idee, unico film italiano tra i primi dieci, con 45.577 euro e un totale di 169.744 euro.
La Top 10 completa del Box Office
Di seguito, la top 10 completa del Box Office italiano, gli incassi complessivi di ciascun film:
- Backrooms – € 2.582.568
- Michael – € 24.534.570
- The Mandalorian and Grogu – € 2.915.895
- Obsession – € 2.866.783
- Il diavolo veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2) – € 31.558.078
- Kill Bill: The Whole Bloody Affair – € 858.950
- Amarga Navidad – € 860.511
- Pecore sotto copertura (The Sheep Detectives) – € 1.023.199
- Tuner – L’accordatore – € 252.547
- Innamorarsi e altre pessime idee – € 169.744
Il grande successo di Backrooms
Backrooms, horror diretto dal giovane esordiente Kane Parsons, ha ottenuto un grande successo al debutto, diventando il film più visto nei primi giorni nelle sale italiane e uno degli horror più redditizi dell’anno a livello globale. Il film, costato circa 8,5 milioni di euro, ha incassato oltre 1,7 milioni in Italia nel primo weekend e circa 100 milioni nel mondo, superando le aspettative. La storia segue un uomo in difficoltà che scopre un passaggio nascosto nel suo negozio e finisce in un labirinto infinito di stanze e corridoi identici, senza via d’uscita.
Potrebbe interessarti anche
Lino Guanciale e Andrea Delogu ci provano al cinema: innamorarsi non è mai stato così (tanto) rischioso. Il box office di ieri 31 maggio 2026
Lino Guanciale e Andrea Delogu debuttano insieme sul grande schermo nel weekend che ...
Il Diavolo Veste Prada 2 non si ferma più, The Mandalorian and Grogu delude le aspettative: il box office di ieri 24 maggio 2026
Il sequel con Meryl Streep domina ancora il box office italiano, mentre la galassia ...
Backrooms, la spiegazione del finale per uscire indenni dal labirinto della mente
L'horror di Kane Parsons, che sta sbancando al botteghino, si chiude con più domande...
Il Diavolo Veste Prada 2 vola (ancora) altissimo con incassi da record, ma Michael tiene benissimo. Il box office di ieri 10 maggio 2026
Box office in movimento ma senza sorprese: Il Diavolo Veste Prada 2 resta leader deg...
Il Diavolo Veste Prada 2 si tiene cara la vetta, ma è Michael il film che sorprende (ancora): il box office di ieri 17 maggio 2026
Fine settimana ricco al botteghino: Il Diavolo Veste Prada 2 resta in vetta, Michael...
Lino Guanciale e Andrea Delogu innamorati persi al cinema, ma Giampaolo Morelli è pronto a rubare la scena: tutti i film in uscita a maggio 2026
Grandi novità al cinema nel mese di maggio tra drammi, commedie e horror, ma a colpi...
Backrooms, l'horror di Kane Parsons lascia il web per inquietare i cinema. Recensione
Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve danno vita a una delle creepypasta più famose di i...
281 minuti di puro cinema con Kill Bill: perché non potete perdere l'occasione di vedere il capolavoro di Tarantino senza censure
Il film forse più famoso di Quentin Tarantino torna al cinema in versione integrale,...