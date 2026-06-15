Disclosure Day di Spielberg vola subito in vetta e strega l’Italia. Delusione per Il Prigioniero: il box office di ieri 14 giugno 2026
Weekend di svolta al cinema: il nuovo film sci-fi di Steven Spielberg conquista la vetta e lascia dietro i protagonisti delle ultime settimane al box office.
Sono bastati solo cinque giorni a Disclosure Day per prendersi il box office italiano. Il nuovo film sci-fi firmato Steven Spielberg e con protagonista Emily Blunt, debutta al primo posto in classifica nel weekend dell’11-14 giugno 2026, segnato da un caldo tipicamente estivo ma -in termini di biglietti venduti al botteghino – in calo rispetto alla settimana precedente. Dietro di lui, una classifica in cui non mancano sorprese e qualche delusione. Di seguito tutti i dettagli.
Disclosure Day, è boom per il nuovo film di Spielberg: il box office di ieri 14 giugno 2026
Con l’arrivo dell’estate, le sale italiane accolgono un nuovo protagonista al vertice della classifica. A conquistare il primo posto è Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg, che debutta con 1,63 milioni di euro nel weekend e quasi 2 milioni complessivi (1.923.635) nei primi cinque giorni di programmazione. Al secondo posto si piazza Scary Movie, che al secondo weekend raccoglie 687 mila euro e supera i 3,1 milioni totali. Sul terzo gradino del podio si conferma Backrooms, che incassa 347 mila euro e porta il proprio totale oltre i 4,2 milioni. In quarta posizione troviamo Obsession, capace di limitare il calo e raggiungere quota 4 milioni complessivi. Al quinto posto debutta anche BTS World Tour ‘Arirang’ in Busan: Live Viewing, con 257 mila euro ottenuti in una sola giornata di programmazione. In sesta posizione segue Masters of the Universe con 184 mila euro, mentre al settimo posto si conferma Michael, che all’ottavo weekend in Top 10 aggiunge altri 160 mila euro, raggiungendo l’impressionante totale di 25,1 milioni. Inoltre, il film ha superato Bohemian Rhapsody ed è diventato il biopic musicale di maggior incasso nella storia del cinema e il più visto di sempre (ovviamente, nell’ambito, appunto dei biopic musicali).
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L’ottava posizione è occupata da Sacro Cuore – Il Suo Regno non avrà mai fine con 88 mila euro, davanti a The Mandalorian and Grogu, nono con 64 mila euro. Chiude la Top 10, in decima posizione, Il Diavolo Veste Prada 2, che supera i 31,8 milioni complessivi. Appena fuori dalla classifica dei primi dieci si segnala infine il debutto del nuovo film con Alessandro Borghi, Il Prigioniero, che si ferma all’undicesimo posto con 42 mila euro, deludendo un po’ le aspettative.
La Top 10 completa del Box Office Italiano
Di seguito, vi riportiamo la Top 10 completa del Box Office Italiano, con gli incassi totali:
- Disclosure Day – € 1.923.635
- Scary Movie – € 3.192.173
- Backrooms – € 4.211.890
- Obsession – € 4.027.491
- Masters of the Universe – € 779.435
- Michael – € 25.166.554
- The Mandalorian and Grogu – € 3.272.831
- Il diavolo veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2) – € 31.833.586
- Il prigioniero (El cautivo) – € 47.524
- Amarga Navidad – € 1.079.740
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