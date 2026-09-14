Venezia 83, Serpenti e The Echo Chamber evitano il flop (per ora) ma Valeria Golino e Luca Marinelli non bastano: il box office di ieri 13 settembre I due film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia hanno fatto il loro debutto in sala, ma i dati registrati non entusiasmano: numeri sotto le aspettative.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo giorni dedicati a Venezia 83, il box office italiano del weekend di domenica 13 settembre 2026 conferma il trend delle ultime settimane, con Coyote vs Acme saldamente in testa alla classifica. Ma a catturare la nostra attenzione, sono soprattutto i due titoli reduci proprio dalla Mostra del Cinema di Venezia, entrati in top ten con incassi interessanti nel primo weekend. Parliamo di Serpenti, con Valeria Golino, e di The Echo Chamber, con protagonista Luca Marinelli. Di seguito, tutti i dettagli.

Venezia 83, il botteghino con Serpenti e The Echo Chamber:

Nonostante la vetrina internazionale della Laguna, Serpenti di Roberto De Paolis Maino e The Echo Chamber di Andrea Pallaoro non riescono del tutto a convertire il clamore mediatico in presenze in sala. Un film con un cast come quello di Serpenti – Valeria Golino, Pietro Castellitto, Alessandro Borghi e Leonardo Lidi – e una pellicola che porta sullo schermo l’ultima sceneggiatura scritta da Bernardo Bertolucci, con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, avrebbero potuto contare su un pubblico più ampio. Invece i numeri restano di nicchia, confermando quanto sia difficile per il cinema d’autore italiano (anche quando presentato in Concorso o nelle sezioni collaterali della Mostra) competere con i blockbuster di stagione. Ma andiamo con ordine.

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Box office di ieri 13 settembre 2026

Il fine settimana al cinema premia ancora una volta Coyote vs Acme, che conserva la vetta della classifica grazie a 935.695 euro raccolti nel weekend. Il film arriva così a un totale di 2.959.550 euro, confermandosi tra i titoli più brillanti delle ultime settimane. In seconda posizione resiste Odissea, che aggiunge 755.405 euro al proprio bottino e raggiunge lo straordinario totale di 57.117.046 euro. Debutto convincente al terzo posto per Paw Patrol: Missione dinosauri, che incassa 713.088 euro nel fine settimana. Grazie anche alle anteprime, il film ha già raggiunto 1.020.085 euro. La quarta posizione va a Oasis: Don’t Look Back in Anger, che porta a casa 503.110 euro. Al quinto posto si trova invece Oceania, che incassa 500.898 euro e porta il proprio totale a 10.987.312 euro Debutta in sesta posizione Amori e Incantesimi 2, che realizza 338.561 euro nel weekend. Spider-Man: Brand New Day scende invece al settimo posto, con altri 332.303 euro e un totale di 38.222.581 euro, confermandosi uno dei maggiori incassi della stagione tra i cinecomic.

In ottava posizione esordisce Mutiny – Inverto la rotta, con 307.228 euro, mentre il nono posto premia The Echo Camber di Andrea Pallaoro, che debutta con 183.154 euro e stabilisce il miglior incasso in carriera per il regista. Chiude la top ten Serpenti di Roberto De Paolis, che raccoglie 166.388 euro. Fuori dai primi dieci, Palestina 36 debutta al tredicesimo posto con 62.888 euro, arrivando a 111.400 euro. Sedicesima posizione, invece, per Spezie e bugie, che incassa 42.601 euro e raggiunge 80.505 euro complessivi.

Top 10 completa del box office italiano

Di seguito, la top 10 completa del box office con i rispettivi incassi:

Coyote vs Acme – 935.695 euro – tot. 2.959.550 euro Odissea – 755.405 euro – tot. 57.117.046 euro Paw Patrol: Missione dinosauri – 713.088 euro – tot. 1.020.085 euro Oasis: Don’t Look Back in Anger – 503.110 euro – tot. 503.110 euro Oceania – 500.898 euro – tot. 10.987.312 euro Amori & Incantesimi 2 – 338.561 euro – tot. 340.126 euro Spider-Man: Brand New Day – 332.303 euro – tot. 38.222.581 euro Mutiny – Inverti la rotta – 307.228 euro – tot. 307.228 euro The Echo Chamber – 183.154 euro – tot. 183.154 euro Serpenti – 166.388 euro – tot. 169.263 euro

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