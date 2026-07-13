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Minions & Monsters resiste alla finale di Wimbledon, ma c'è attesa per Odissea di Nolan: il box office di ieri 12 luglio 2026

Il film d'animazione con gli irresistibili Cattivissimi, sfida caldo e finale di Wimbledon, ma resta in vetta al box office e si conferma il re del weekend.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Un weekend di fuoco, letteralmente. Tra il caldo torrido e la finale di Wimbledon che ha tenuto milioni di italiani incollati alla tv, il box office di ieri, e in particolare, del weekend dal 9 al 12 luglio 2026 ha sofferto, registrando il fine settimana più debole dell’anno. Eppure, in questo scenario tutt’altro che favorevole, Minions & Monsters ha tenuto duro in vetta, avvicinandosi a un traguardo significativo. Non mancano però le sorprese – positive e negative – tra horror esordienti, animazione in lotta interna e un film che continua a stupire per tenuta. Intanto, cresce a dismisura l’attesa per Odissea di Christopher Nolan. Ecco cosa è successo nelle sale.

Minions & Monsters inarrestabile, Spielberg si difende (ancora) bene: il box office di ieri 12 luglio 2026

Il weekend cinematografico dal 9 al 12 luglio si è rivelato il più debole dell’anno, con un incasso complessivo di 3,28 milioni di euro, in calo rispetto sia allo stesso periodo del 2025 sia al fine settimana precedente. A incidere sul risultato sono stati il clima estivo, la finale di Wimbledon con Sinner e l’assenza di grandi uscite commerciali. Tuttavia, si attende con molta ansia l’arrivo di Odissea, è come se si respirasse quasi lo stesso clima che c’era quando milioni di persone attendevano l’uscita de Il Diavolo Veste Prada 2. In testa alla classifica resta Minions & Monsters, che incassa 1.257.362 euro, per un totale di 4.825.545 euro. Al secondo posto si trova Toy Story 5, con 458.477 euro e un totale dall’uscita del 18 giugno di 8.092.050 euro. Il genere horror continua a essere protagonista: debutta al terzo posto La casa: Il rogo del male, con 445.822 euro nei primi cinque giorni e un totale di 547.837 euro. Rimane distante dal precedente capitolo della saga, La casa: Il risveglio del male. Quarta posizione per Disclosure Day, che mantiene una buona tenuta con 171.867 euro (-37%) e un totale di 4.792.845 euro. Il film di Steven Spielberg potrebbe raggiungere i 5 milioni complessivi. Continua invece a sorprendere Obsession, che con soli 124.475 euro arriva al quinto posto e porta il totale a 5.149.202 euro, avvicinandosi a Nosferatu.

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Sesta posizione per Supergirl, che raccoglie 92.034 euro e arriva a 1.234.249 euro complessivi. Debutta al settimo posto la commedia italiana Election Day, con 76.080 euro. All’ottavo posto si conferma Backrooms, che aggiunge 74.680 euro e raggiunge 4.991.219 euro. Al nono posto debutta il thriller politico L’hangar rosso con 36.827 euro, mentre chiude la top 10 Michael, che continua il suo ottimo percorso con altri 36.827 euro e un totale straordinario di 25.527.670 euro.

La Top 10 completa del box office italiano

Di seguito, vi proponiamo la top 10 completa del box office italiano con i relativi incassi complessivi:

  • Minions & Monsters – € 4.825.545
  • Toy Story 5 – € 8.092.050
  • La casa: Il rogo del male (Evil Dead Burn) – € 547.837
  • Disclosure Day – € 4.792.845
  • Obsession – € 5.149.202
  • Supergirl – € 1.234.249
  • Election Day – € 79.876
  • Backrooms – € 4.991.218
  • L’Hangar rosso – € 44.449
  • Michael – € 25.527.670

Grande attesa per Odissea di Christopher Nolan

Come abbiamo già detto, il 16 luglio 2026 uscirà Odissea, di Christopher Nolan e, inutile dire, che l’attesa è molto alta. Questo non solo per il cast straordinario di cui vi abbiamo parlato (trovate il link nel primo paragrafo), ma anche perché il film è stato girato in IMAX.

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