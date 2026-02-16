Tutti pazzi per Margot Robbie e Jacob Elordi nei cinema italiani: benissimo al Box Office anche Muccino e De Sica
Box office Italia 12-15 febbraio: il cinema italiano galoppa a San Valentino, ma in testa c'è "Cime Tempestose"
Non è ancora ben chiaro a cosa sia dovuto, ma il cinema in Italia sta tornando a essere popolare in quanto esperienza vissuta in sala, a dispetto di tutto quel che è avvenuto negli ultimi anni: questo febbraio 2026 ne è un’ulteriore conferma, con trend che non si vedevano praticamente da prima del COVID e del definitivo sdoganamento delle abitudini di streaming "da salotto". Questo è naturalmente un bene per tutti, e speriamo che non sia solo un momento passeggero quanto un elemento destinato a restare. Quasi 9 milioni e mezzo di incasso (9.452.561, per la precisione) e 1.238.612 spettatori per il weekend del 12-15 febbraio, in crescita non solo rispetto al fine settimana scorso (già buono) ma anche a quello dell’anno scorso. Merito di film italiani in ottima tenuta e dell’evento San Valentino, che ha portato molti in sala a vedere il romantico "Cime Tempestose".
"Cime tempestose" vince a San Valentino, ma Muccino guida gli italiani al Box Office
Come prevedibile, San Valentino è stata una grande opportunità per portare il pubblico al cinema a vedere film romantici, in particolare "Cime tempestose" diretto da Emerald Fennell: a trainare, chiaramente, il titolo stesso del film, liberamente tratto dal celebre romanzo di Emily Brontë, ma anche i protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, che hanno saputo trascinare 450 mila spettatori in sala per un incasso totale di 3.666.156 euro nel fine settimana. Un dato anche superiore alle aspettative, sia in partenza che nella tenuta iniziale, date anche le recensioni miste la pellicola, che si discosta molto dalla fonte originale (da qui l’utilizzo delle virgolette nel titolo).
Il secondo e terzo posto sono ancora italiani, scalati dalla settimana scorsa: Le cose non dette di Gabriele Muccino regge bene con ulteriori 928.346 euro, che lo portano vicino al risultato dei 6 milioni totali; mentre in proporzione forse ancor meglio fanno Eros Puglielli e il suo carnet di attori brillanti (capeggiati da Christian De Sica e Lillo Petrolo) con Agatha Christian – Delitto sulle nevi, che portano in sala altre 110 mila persone per ulteriori 852.250 euro.
Da segnalare la bella tenuta di Hamnet – Nel nome del figlio, con 543.580 euro in attesa della stagione dei premi: il film Zhao si preannuncia come una sleeping hit dalla lunga tenuta. Antonio Albanese rimane aggrappato saldamente con il suo Lavoreremo da grandi in sesta posizione, con 495.794 euro, mentre Checco Zalone è ancora una presenza costante, lungi dal voler lasciare la presa sul box office: nona posizione e ulteriori 288.361 euro per il suo Buen Camino, che ha ormai incassato la cifra record di 76.142.237 euro in meno di due mesi.
Le nuove uscite e le Top 10 complete del Box Office italiano e USA
Il secondo miglior debutto del fine settimana è il colorato film d’animazione Goat – Sogna in grande, con 515.812 euro, un risultato mediano ma comunque interessante vista la situazione generale e la concorrenza. L’impegnativo Il mago del Cremlino – Le origini di Putin parte settimo con 326.905 euro, un risultato di tutto rispetto, decisamente più forte di quanto invece è riuscito a fare Crime 101 – La strada del crimine, solo nono con 244.592 euro.
TOP 10 ITA
- "Cime tempestose" – 3.666.156 euro (su 4 giorni)
- Le cose non dette – 928.346 euro
- Agata Christian – Delitto sulle nevi – 852.250
- Hamnet – Nel nome del figlio – 543.580 euro
- Goat – Sogna in grande – 515.812 euro (su 4 giorni)
- Lavoreremo da grandi – 195.794 euro
- Il mago del Cremlino – Le origini di Putin – 326.905 euro (su 4 giorni)
- Buen camino – 288.361 euro
- Crime 101 – La strada del crimine – 244.592 euro (su 4 giorni)
- Marty Supreme – 210.896 euro
TOP 10 USA
- "Cime Tempestose"– $34,800,000 (su 3 giorni)
- Goat – Sogna in grande – $26,000,000 (su 3 giorni)
- Crime 101 – La strada del crimine – $15,136,000 (su 3 giorni)
- Send Help – $8,968,000
- Solo Mio – $6,800,000
- Zootropolis 2 – $3,760,000
- Good Luck, Have Fun, Don’t Die – $3,620,000 (su 3 giorni)
- Avatar: Fuoco e cenere – $3,328,000
- Iron Lung – $3,300,000
- Dracula – $3,000,932
Articolo di Marco Lucio Papaleo
