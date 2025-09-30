Lucia Forte di Oropan a Boss in incognito: chi è e qual è il fatturato della sua azienda L'amministratrice delegata è stata la protagonista della terza puntata del programma: "Ho avuto conferma del valore umano che rende unica Oropan".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

RaiPlay

CONDIVIDI

È stata Lucia Forte, amministratrice delegata di Oropan, la nuova protagonista della terza puntata di Boss in incognito. Nell’episodio in onda ieri, lunedì 29 settembre su Rai 2, la CEO ha lavorato fianco a fianco ai suoi dipendenti nella preparazione del pane DOP di Altamura, prodotto d’eccellenza dell’azienda. "Partecipare a Boss in Incognito è stata un’esperienza che mi ha profondamente segnato: travestita da operaia ho avuto conferma del valore umano che rende unica Oropan", ha detto Forte alla fine della sua esperienza, che le ha ricordato che "La nostra non è solo un’azienda: è un mosaico di vite che insieme costruiscono futuro". Scopriamo chi è Lucia Forte, cosa fa l’Oropan e quanto fattura.

Chi è Lucia Forte, amministratrice di Oropan e protagonista di Boss in incognito

La protagonista della terza puntata di Boss in incognito è stata Lucia Forte, amministratrice delegata e Ceo di Oropan, azienda che produce ed esporta in tutto il mondo pane e prodotti da forno. L’imprenditrice, da giugno anche dentro a Confindustria Bari e BAT con l’incarico di Vicepresidente Vicaria, è figlia del fondatore e presidente del gruppo Vito Forte, e guida il gruppo con i suoi due fratelli, all’insegna della tradizione della sua famiglia e del territorio, tanto che si definisce ambasciatrice del food Made in Italy.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dalla sua esperienza nel programma, dove ha lavorato in incognito sia alla preparazione del pane DOP di Altamura che all’affettamento e confezionamento, fino alla pulizia delle linee e dei macchinari, Forte è uscita più consapevole della sua azienda: "Dietro ogni gesto e ogni turno c’è una storia personale, fatta di sacrifici e speranze, che dà anima al nostro pane. Come madre, donna e imprenditrice, so bene cosa significhino i compromessi e le rinunce, ma questo percorso mi ha ricordato che ogni sacrificio trova senso quando diventa comunità".

Oropan, cosa produce e quanto fattura l’azienda di Lucia Forte

La Oropan è un’azienda fondata nel 1956, all’interno di uno dei forni medioevali più antichi di Altamura, "grazie al coraggio e all’intuito imprenditoriale del fondatore Vito Forte" , così come si legge sul sito. Oggi produce 600 quintali di pane al giorno e altri prodotti da forno. I Paesi in cui esporta il suo lavoro sono oltre 25, sparsi tra Europa, Asia e America, mentre dà lavoro a 178 persone e ha 2400 punti vendita su tutto il suolo italiano. Il fatturato lordo è di 47 milioni di euro nel 2025, in crescita rispetto al precedente del 2023 di 40 milioni di euro.

Potrebbe interessarti anche