Luca Talarico di Carioca a Boss in incognito: chi è e quanto fattura l’azienda
L’azionista e membro del consiglio sarà il protagonista dell’ultima puntata del programma di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini: scopriamo di più su di lui.
Questa sera, lunedì 6 ottobre 2025, andrà in onda in prima serata su Rai 2 l’ultima puntata di Boss in incognito, il docu-reality attualmente condotto da Elettra Lamborghini. In questo imperdibile appuntamento, il protagonista sarà Luca Talarico, azionista e membro del consiglio d’amministrazione della nota azienda Carioca Spa, che si calerà nei panni del boss per conto dell’amministratore delegato. Scopriamo di più su di lui.
Chi è Luca Talarico, Boss in incognito di Carioca
Questa sera, il protagonista dell’ultima puntata di Boss in incognito sarà Luca Talarico, azionista e membro del consiglio d’amministrazione della nota azienda Carioca Spa. L’azienda, fondata nel 1956 a Settimo Torinese, è molto nota per la produzione di pennarelli, penne, matite e altro materiale di cancelleria adatto soprattutto ai bambini. In tale contesto, Luca Talarico, nato a Torino nel 1972, è dunque uno dei manager più importanti della città di Torino.
L’azionista ha studiato Economia presso l’Università degli Studi di Torino per poi laurearsi in Architettura al Politecnico. A seguire, ha lavorato a Torino e Parigi fino al 2005 come architetto per poi prendere parte come logista in due missioni di Medici Senza Frontiere in Angola e in Bangladesh. Tornato a Torino, Talarico ha iniziato poi ad occuparsi delle società immobiliari della famiglia, diventando amministratore di Algol Srl e di Kauai Srl. Al contempo, è stato socio fondatore di Japs Srl, catena di sushibar a Torino, e azionista e membro del CdA della nuova Carioca SpA. Di lui sappiamo inoltre che è sposato e ha due figli, Andrea e Bianca.
Boss in incognito, ultimo appuntamento: cosa vedremo e il fatturato di Carioca
Questa sera, Luca Talarico si calerà nei panni del Boss in incognito per conto dell’amministratore delegato Enrico Toledo all’interno dell’azienda Carioca. Quest’ultima è una realtà storica che ad oggi conta 140 dipendenti, un fatturato annuale di 36 milioni di euro e la produzione di oltre 1 milione di pennarelli al giorno.
Una vera e propria eccellenza Made in Italy che esporta i propri prodotti di cancelleria in oltre 90 Paesi nel mondo, e che in quest’ultima puntata del noto programma di Rai 2 vedrà Talarico lavorare in incognito accanto a diversi dipendenti. Tra questi Liban, un ragazzo somalo che si occupa del magazzino e del rifornimento dei materiali per le linee di produzione; Giuseppina, addetta all’assemblaggio delle penne; Dario, impegnato nel processo di creazione dell’inchiostro, e Rosanna al confezionamento dei pennarelli. Immancabile poi la conduttrice Elettra Lamborghini nei panni di Ramona all’assemblaggio dei famosi pennarelli Jumbo.
