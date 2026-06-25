Jason Bourne, il reboot della saga ‘saluta’ Matt Damon e accoglie la star del momento: Universal punta tutto su di lei
La più grande saga di spionaggio degli ultimi anni è pronta a reinventarsi: Universal avrebbe scelto Zendaya per guidare il reboot di Bourne verso una nuova era
Universal ha grandi piani per la saga di Bourne, e stando alle ultime indiscrezioni, il reboot potrebbe avere un protagonista d’eccezione, anzi un’eccezione tutta al femminile. Il nome che circola negli ambienti di Hollywood è quello di una star amatissima dal pubblico giovane e non solo: si tratterebbe di Zendaya e, se fosse vero, prenderebbe il posto dello storico Matt Damon. A riportarlo è Jeff Sneider, voce autorevole nel mondo dei leak cinematografici. Tutto confermato? Non ancora, ma le voci si fanno sempre più insistenti.
Bourne, Zendaya potrebbe sostituire Matt Damon nella saga di spionaggio: cosa sappiamo
Secondo alcune indiscrezioni circolate di recente, Jason Bourne potrebbe tornare al cinema con un reboot e una nuova protagonista al posto di Matt Damon. L’insider Jeff Sneider sostiene che Universal stia valutando di rilanciare il franchise in modo completamente diverso, con Zendaya indicata come possibile nuova interprete, anche se non esistono conferme ufficiali e lo studio avrebbe in parte smentito. La saga è iniziata nel 2002 con The Bourne Identity e racconta di Jason Bourne, un ex agente CIA senza memoria. Ha poi generato altri tre film principali e uno spin-off, tutti tratti dai romanzi di Robert Ludlum e prodotti da Universal.
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Secondo i rumor, il progetto sarebbe un reboot totale in cui la nuova protagonista interpreterebbe una spia con amnesia. Al momento non sono stati ancora annunciati né regista né sceneggiatore, e resta quindi un’ipotesi non confermata.
Bourne, di cosa parla la saga e da quanti film è composta
Il franchise ruota attorno a Jason Bourne, un ex agente CIA che perde la memoria e cerca di scoprire la propria identità. Durante il suo percorso emerge che era coinvolto in programmi segreti come Treadstone e Blackbriar, legati alla creazione di agenti clandestini per missioni illegali. Quando Bourne inizia a recuperare i ricordi, la CIA lo considera una minaccia e cerca di eliminarlo. I film combinano inseguimenti realistici, combattimenti ravvicinati e una trama di complotti governativi e thriller politico. la saga esplora tematiche importanti, come identità, controllo governativo, manipolazione psicologica e ricerca della verità personale. La saga cinematografica principale è composta da cinque film:
The Bourne Identity (2002)
The Bourne Supremacy (2004)
The Bourne Ultimatum (2007)
The Bourne Legacy (2012), con un altro protagonista collegato allo stesso programma
Jason Bourne (2016), che riporta al centro il personaggio interpretato da Damon
Tutte le pellicole hanno avuto un successo notevole, sia per l’alto tasso di azione, sia per la buona interpretazione di Matt Damon.
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