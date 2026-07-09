Bonnie Tyler, svelate le cause della morte: “Decesso inaspettato”, la malattia fatale alla cantante
La cantante gallese è morta a 75 anni in Portogallo dopo un lungo ricovero: la famiglia ha parlato della malattia per cui era in cura.
Bonnie Tyler è morta l’8 luglio 2026 all’età di 75 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo della musica internazionale. La voce graffiante di "Total Eclipse of the Heart" si è spenta in un ospedale del Portogallo, il Paese dove viveva da diversi anni. La notizia è arrivata attraverso un comunicato della famiglia e del suo team, che hanno parlato di un decesso "inaspettato" avvenuto dopo un delicato periodo di cure. Negli ultimi mesi la cantante aveva infatti affrontato seri problemi di salute, mantenuti in gran parte lontani dai riflettori.
Bonnie Tyler, le cause della morte e il comunicato della famiglia
La morte di Bonnie Tyler è stata annunciata nella mattinata del 9 luglio 2026 attraverso una nota condivisa dai familiari e dal suo staff. Nel comunicato è stato spiegato che l’artista è deceduta in un ospedale portoghese "a causa della malattia per la quale era in cura", senza però fornire ulteriori dettagli sulle condizioni che hanno portato alla sua scomparsa. "La famiglia e il team di Bonnie sono devastati dall’annuncio che la cantante è morta inaspettatamente ieri sera in ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui stava ricevendo cure", si legge nella dichiarazione diffusa pubblicamente.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I familiari hanno scelto, almeno inizialmente, di mantenere il massimo riserbo sulle ultime ore di vita della cantante, chiedendo rispetto e privacy per affrontare il dolore della perdita. Non sono stati forniti dettagli ufficiali aggiuntivi sulle cause precise del decesso, ma il quadro degli ultimi mesi permette di ricostruire il difficile percorso affrontato dalla star gallese. Bonnie Tyler, infatti, era stata ricoverata dopo una grave emergenza medica che aveva richiesto un intervento chirurgico urgente e un lungo periodo di recupero.
La malattia di Bonnie Tyler: l’intervento d’urgenza, il coma farmacologico e il peggioramento
I problemi di salute di Bonnie Tyler erano iniziati alla fine di aprile 2026, quando la cantante aveva accusato forti dolori addominali nella sua casa in Algarve. Portata in ospedale dal marito Robert Sullivan, era stata sottoposta a un intervento d’urgenza per una grave perforazione intestinale legata alla rottura dell’appendice. Dopo l’operazione, i medici avevano deciso di indurre il coma farmacologico per favorire il recupero.
Le sue condizioni erano poi peggiorate a causa di complicazioni post-operatorie, con un arresto cardiaco che aveva reso necessario il trasferimento in terapia intensiva. A metà giugno la cantante era uscita dal coma, ma il quadro clinico restava delicato. Il tour estivo era stato rinviato e, nonostante le speranze della famiglia, nelle settimane successive la situazione è nuovamente precipitata fino alla morte.
Potrebbe interessarti anche
Addio a Bonnie Tyler, morta a 75 anni la voce di “Total Eclipse of the Heart”: era appena uscita dal coma
La cantante gallese era recentemente uscita dal coma farmacologico ed era ricoverata...
Bonnie Tyler esce dal coma: “Ma rimane in condizioni gravi e in terapia intensiva”. Come sta la cantante
La cantante di ‘Total Eclipse of My Heart’ era stata ricoverata e operata d’urgenza ...
Chi è Bonnie Tyler, la star della musica in coma dopo un delicato intervento: milioni di fan col fiato sospeso
La voce di “Total Eclipse of the Heart” sarebbe stata operata d’urgenza in Portogall...
Tyler Mane, la star di X-Men sconvolge con un annuncio sulla malattia: il motivo dietro il lungo silenzio e cosa lo fa vergognare
Lo storico Sabretooth di X-Men, ha annunciato di avere un tumore al seno: ha scelto ...
Brad Pitt ed Edward Norton di nuovo insieme: la reunion inattesa ruba la scena ai Mondiali 2026
A 27 anni dal capolavoro di Fincher, i due attori si ritrovano sugli spalti del SoFi...
Sal Da Vinci, dopo l'Eurovision conquista Disney: 'scippa' il ruolo a un noto cantante nel film più atteso di giugno
Dopo aver conquistato Sanremo e l'Eurovision, il cantante napoletano sbarca anche al...
Toy Story, 30 anni di emozioni, lacrime e insicurezze. E una sola certezza: ci hanno insegnato più cose loro che certi manuali di psicologia
Pixar ha raccontato per trent'anni le paure più umane che esistano, nascoste dietro ...
I film in TV stasera: il cult 'Lo squalo', la commedia con 'Vi presento i nostri' e l'animazione con 'I minions'
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di martedì 30 giugno 2026: dal cul...