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Bonnie Tyler, svelate le cause della morte: “Decesso inaspettato”, la malattia fatale alla cantante

La cantante gallese è morta a 75 anni in Portogallo dopo un lungo ricovero: la famiglia ha parlato della malattia per cui era in cura.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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@instagram bonnie tyler

Bonnie Tyler è morta l’8 luglio 2026 all’età di 75 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo della musica internazionale. La voce graffiante di "Total Eclipse of the Heart" si è spenta in un ospedale del Portogallo, il Paese dove viveva da diversi anni. La notizia è arrivata attraverso un comunicato della famiglia e del suo team, che hanno parlato di un decesso "inaspettato" avvenuto dopo un delicato periodo di cure. Negli ultimi mesi la cantante aveva infatti affrontato seri problemi di salute, mantenuti in gran parte lontani dai riflettori.

Bonnie Tyler, le cause della morte e il comunicato della famiglia

La morte di Bonnie Tyler è stata annunciata nella mattinata del 9 luglio 2026 attraverso una nota condivisa dai familiari e dal suo staff. Nel comunicato è stato spiegato che l’artista è deceduta in un ospedale portoghese "a causa della malattia per la quale era in cura", senza però fornire ulteriori dettagli sulle condizioni che hanno portato alla sua scomparsa. "La famiglia e il team di Bonnie sono devastati dall’annuncio che la cantante è morta inaspettatamente ieri sera in ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui stava ricevendo cure", si legge nella dichiarazione diffusa pubblicamente.

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I familiari hanno scelto, almeno inizialmente, di mantenere il massimo riserbo sulle ultime ore di vita della cantante, chiedendo rispetto e privacy per affrontare il dolore della perdita. Non sono stati forniti dettagli ufficiali aggiuntivi sulle cause precise del decesso, ma il quadro degli ultimi mesi permette di ricostruire il difficile percorso affrontato dalla star gallese. Bonnie Tyler, infatti, era stata ricoverata dopo una grave emergenza medica che aveva richiesto un intervento chirurgico urgente e un lungo periodo di recupero.

La malattia di Bonnie Tyler: l’intervento d’urgenza, il coma farmacologico e il peggioramento

I problemi di salute di Bonnie Tyler erano iniziati alla fine di aprile 2026, quando la cantante aveva accusato forti dolori addominali nella sua casa in Algarve. Portata in ospedale dal marito Robert Sullivan, era stata sottoposta a un intervento d’urgenza per una grave perforazione intestinale legata alla rottura dell’appendice. Dopo l’operazione, i medici avevano deciso di indurre il coma farmacologico per favorire il recupero.

Le sue condizioni erano poi peggiorate a causa di complicazioni post-operatorie, con un arresto cardiaco che aveva reso necessario il trasferimento in terapia intensiva. A metà giugno la cantante era uscita dal coma, ma il quadro clinico restava delicato. Il tour estivo era stato rinviato e, nonostante le speranze della famiglia, nelle settimane successive la situazione è nuovamente precipitata fino alla morte.

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