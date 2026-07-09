Addio a Bonnie Tyler, morta a 75 anni la voce di “Total Eclipse of the Heart”: era appena uscita dal coma
La cantante gallese era recentemente uscita dal coma farmacologico ed era ricoverata in Portogallo dopo un intervento chirurgico d'urgenza
Il mondo della musica dice addio a Bonnie Tyler. La cantante gallese, celebre per la sua inconfondibile voce e per successi senza tempo come "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" (dal film Footloose) e "It’s a Heartache", è morta all’età di 75 anni in un ospedale del Portogallo, dove era ricoverata a causa delle sue gravi complicazioni di salute. La notizia è stata confermata dal suo entourage e ha suscitato profonda commozione tra fan e colleghi in tutto il mondo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Bonnie Tyler, addio alla popstar di "Total Eclipse of the Heart"
Nata in Galles nel 1951, Bonnie Tyler – Gaynor Hopkins all’anagrafe – aveva conquistato il panorama musicale internazionale grazie a una voce potente e graffiante, divenuta il suo marchio di fabbrica dopo un intervento alle corde vocali nei primi anni della carriera. Dagli esordi negli anni Settanta fino all’esplosione con il brano ‘Total Eclipse of the Heart’, che la consacrò definitivamente portandola in vetta alle classifiche internazionali, la cantante ha venduto milioni di dischi affermandosi come una delle interpreti più amate del pop-rock internazionale. Il suo più grande successo, ‘Total Eclipse of the Heart’, pubblicato nel 1983 e scritto da Jim Steinman, è diventato uno dei brani più iconici della storia recente della musica, una colonna sonora ascoltata da intere generazioni.
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Il coma, il miglioramento e la morte della cantante: cos’è successo
Negli ultimi mesi Bonnie Tyler aveva affrontato un delicato percorso medico dopo un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino in Portogallo. Inizialmente le sue condizioni avevano mostrato segnali di miglioramento, ma nelle ultime ore il quadro clinico si è aggravato fino al decesso. Nelle settimane precedenti le condizioni della cantante avevano fatto sperare in un esito positivo. Dopo la delicata operazione chirurgica d’urgenza per una perforazione intestinale, infatti, i medici avevano deciso di indurre un coma farmacologico per consentire all’organismo di affrontare la fase più critica del decorso post-operatorio. Successivamente la famiglia aveva annunciato che Bonnie Tyler era uscita dal coma e che si registravano i primi segnali di miglioramento, pur sottolineando come il quadro clinico restasse estremamente delicato e i concerti previsti nel 2026 fossero ovviamente stati cancellati. Con oltre cinque decenni di carriera, la cantante gallese lascia un’eredità musicale straordinaria fatta di interpretazioni intense, concerti memorabili e canzoni senza tempo.
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