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Bonnie Tyler esce dal coma: “Ma rimane in condizioni gravi e in terapia intensiva”. Come sta la cantante

La cantante di ‘Total Eclipse of My Heart’ era stata ricoverata e operata d’urgenza in Portogallo: il comunicato dei medici e della famiglia

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Buone notizie per Bonnie Tyler. La celebre cantante britannica nota a livello internazionale grazie a successi come ‘Total Eclipse of the Heart’, infatti, è uscita dal coma farmacologico. L’artista era stata ricoverata e operata d’urgenza in Portogallo; le sue condizioni, tuttavia, restano gravi. Scopriamo come sta e tutti i dettagli.

Bonnie Tyler fuori dal coma dopo l’intervento d’urgenza: le sue condizioni

La strada verso la guarigione resta lunga per Bonnie Tyler, ma i fan possono tirare un primo sospiro di sollevo. La cantante gallese, icona della musica internazionale grazie ad alcune hit come ‘Total Eclipse of the Heart’ e ‘It’s a Heartache’, è uscita dal coma farmacologico nel quale era stata posta dopo un delicato intervento chirurgico d’urgenza. Lo ha reso noto la famiglia dell’artista attraverso un comunicato ufficiale, precisando tuttavia che le sue condizioni restano serie. La star britannica, 75 anni, era stata ricoverata in un ospedale di Faro, nel sud del Portogallo, dove possiede una seconda casa. Nelle scorse settimane i medici erano intervenuti per trattare una perforazione intestinale, una patologia che aveva reso necessaria un’operazione immediata. Per favorire il recupero post-operatorio, i sanitari avevano deciso di indurre un coma farmacologico.

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"Bonnie non è più in coma, ma rimane in condizioni gravi e ricoverata in terapia intensiva" si legge nella nota diffusa dai familiari. "Le sue condizioni stanno migliorando, ma il processo è lento. I medici restano fiduciosi sul fatto che possa riprendersi bene, anche se servirà tempo". L’aggiornamento arriva dopo settimane di forte apprensione tra fan e addetti ai lavori. Secondo quanto riferito dalla famiglia, negli ultimi giorni erano inoltre circolate indiscrezioni e voci infondate sullo stato di salute della cantante, alimentando ulteriore preoccupazione. Per questo i parenti hanno voluto fornire informazioni ufficiali, ringraziando il pubblico per l’affetto e i numerosi messaggi di sostegno ricevuti da ogni parte del mondo.

La carriera di Bonnie Tyler e il futuro incerto

Nata in Galles nel 1951, Bonnie Tyler – Gaynor Hopkins all’anagrafe – è diventata una delle voci più riconoscibili della musica pop mondiale dopo il successo ottenuto alla fine degli anni Settanta e soprattutto con il brano ‘Total Eclipse of the Heart’, pubblicato nel 1983, che la consacrò definitivamente portandola in vetta alle classifiche internazionali. Le sue attuali condizioni si ripercuotono inevitabilmente anche sull’attività artistica: tutti gli spettacoli programmati fino alla fine di agosto sono stati cancellati oppure rinviati al 2027, mentre lo staff spera di poter confermare gli appuntamenti previsti per l’autunno.

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