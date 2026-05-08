Chi è Bonnie Tyler, la star della musica in coma dopo un delicato intervento: milioni di fan col fiato sospeso La voce di “Total Eclipse of the Heart” sarebbe stata operata d’urgenza in Portogallo per una perforazione intestinale.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

@instagram bonnie tyler

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La cantante britannica Bonnie Tyler sarebbe stata posta in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d’urgenza eseguito in Portogallo. La notizia, diffusa dal portavoce dell’artista, ha rapidamente fatto il giro del mondo suscitando forte preoccupazione tra fan e colleghi. La 74enne, celebre per il timbro graffiante che l’ha resa un’icona della musica internazionale, si troverebbe ricoverata in un ospedale di Faro, città dove vive da tempo. Secondo quanto emerso, il coma farmacologico sarebbe stato indotto dai medici per favorire il processo di guarigione dopo una perforazione intestinale.

Il ricovero d’urgenza di Bonnie Tyler e il coma farmacologico

Secondo le informazioni diffuse nelle ultime ore, Bonnie Tyler sarebbe stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’intestino all’inizio della settimana. Dopo l’operazione, i medici avrebbero deciso di indurre un coma farmacologico per consentire all’organismo di recuperare nel migliore dei modi. A confermarlo è stato il portavoce della cantante, che ha parlato di una scelta medica necessaria per agevolare la guarigione. Lo staff dell’artista ha inoltre chiesto rispetto della privacy in un momento particolarmente delicato, ringraziando il pubblico per i numerosi messaggi di affetto arrivati da tutto il mondo.

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La notizia del ricovero era stata anticipata anche attraverso un messaggio pubblicato sui social ufficiali della cantante, dove si spiegava che l’intervento chirurgico era andato bene e che Bonnie Tyler stava iniziando la fase di recupero.

L’apprensione dei fan e il futuro del tour europeo

L’annuncio sulle condizioni di salute della cantante ha immediatamente generato una forte ondata di preoccupazione nel mondo della musica. Tantissimi fan e colleghi hanno voluto esprimere vicinanza all’artista con messaggi pubblici e commenti sui social.

Tra i nomi più noti anche Gloria Gaynor e Katrina Leskanich, che hanno augurato una pronta guarigione alla collega. Il sostegno del pubblico si è moltiplicato soprattutto perché Bonnie Tyler era pronta a tornare in tournée nelle prossime settimane. Il tour europeo avrebbe dovuto prendere il via il 22 maggio a Malta per celebrare i cinquant’anni di "Lost in France", il brano che segnò il suo debutto internazionale negli anni Settanta.

Chi è Bonnie Tyler: la carriera della regina del rock-pop

Nata come Gaynor Hopkins nel 1951 in Galles, Bonnie Tyler è una delle voci più riconoscibili della musica internazionale grazie al suo timbro roca e potente. Cresciuta ascoltando artiste come Tina Turner e Janis Joplin, ha iniziato a esibirsi nei pub gallesi prima di essere scoperta dal talent scout Roger Bell negli anni Settanta.

Il successo mondiale è arrivato nel 1983 con Total Eclipse of the Heart, diventata una delle canzoni più amate della storia del pop-rock. Tra i suoi brani più celebri figurano anche Holding Out for a Hero, It’s a Heartache e If You Were a Woman (And I Was a Man).

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