Bon Jovi e tutti i misteri della band raccontati come mai prima d'ora
La storia dei Bon Jovi, celebre band del New Jersey, arriva al cinema con un biopic che racconterà l'ascesa al successo e tutti i cambiamenti del gruppo
Un altro film biografico rock è in programma per la Universal Pictures, questa volta incentrato sui primi anni dei Bon Jovi. Il film racconterà la storia dell’iconico gruppo formatosi negli anni ’80 nel New Jersey, che ha venduto oltre 130 milioni di album. Jon Bon Jovi, frontman della band, sarà attivamente coinvolto nel progetto, scritto da Cody Brotter e prodotto da Kevin J. Walsh e Gotham Chopra.
La storia dei Bon Jovi arriva al cinema: il biopic sulla celebre band
I Bon Jovi hanno ancora un seguito enorme, con successi come Livin’ on a Prayer e You Give Love a Bad Name tra i più famosi. La formazione attuale comprende Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, John Shanks, Phil X, Everett Bradley e Hugh McDonald. Il bassista originale della band, Alec John Such lasciò la band nel 1994 ed è morto nel 2022, mentre il chitarrista e co-autore Richie Sambora ha lasciato ha lasciato i Bon Jovi nell’aprile 2013 nel mezzo del tour "Because We Can", una decisione che ha scioccato fan e band. La separazione è infatti avvenuta in modo improvviso: Sambora ha informato Jon Bon Jovi che non avrebbe suonato al concerto di Calgary del 2 aprile con un SMS. Da quel momento, poi, nessun ritorno.
L’ultimo album in studio dei Bon Jovi si intitola Forever ed è stato un progetto molto importante per la band, rilasciato originariamente nel giugno del 2024, ma che ha avuto un’evoluzione significativa proprio tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.
Il successo dei biopic musicali
Quello dedicato ai Bon Jovi è l’ultimo di una lunga serie di film biografici rock portati sullo schermo, progetti che, finora, hanno sempre avuto grande successo. Basta pensare a Bohemian Rhapsody, la storia dei Queen, o ancora a Rocketman di Elton John, e il biopic su Bruce Springsteen, Springsteen – Liberami dal nulla. Al momento non conosciamo la data d’uscita o il cast del biopic musicale sui Bon Jovi.
