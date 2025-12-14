Bologna-Juventus, stasera in TV: dove vederla, canale, orario, la svolta di Spalletti Allo Stadio Dall'Ara di Bologna è in programma Bologna-Juventus, gara fondamentale per le ambizioni europee di entrambe le squadre, che puntano al massimo risultato

Questa sera, domenica 14 dicembre 2025, si gioca allo Stadio Dall’Ara di Bologna il posticipo della 15esima giornata di Serie A, Bologna-Juventus. Si tratta di una sfida estremamente interessante, che mette in palio punti fondamentali per entrambe le formazioni. Scopriamo quindi insieme dove vedere Bologna-Juventus in Tv e in streaming, così che ognuno possa scegliere la modalità che preferisce.

Bologna-Juventus, quando e dove vederla stasera in Tv e streaming: chi la trasmette

Bologna-Juventus, posticipo valido per la 15esima giornata di Serie A, è in programma questa sera, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 20.45. Si gioca allo Stadio Dall’Ara di Bologna.

Pur mancando ancora più di metà campionato, l’incontrò può dire tanto per le ambizioni delle due formazioni, in caso di successo infatti i bianconeri avrebbero infatti la possibilità di superare in classifica gli emiliani, che però non vincono dallo scorso 22 novembre (3-0 sull’Udinese) e intendono cambiare la tendenza. L’occasione per rimettersi in carreggiata per la squadra di Spalletti potrebbe esserci comunque anche se dovesse arrivare una sconfitta, ma sarebbe impossibile non guardare alle conseguenze in graduatoria, visto che l’ultima posizione utile per accedere alle Coppe si potrebbe allontanare fino a 4 punti, la zona Champions addirittura fino ai 7.

La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque partite considerando anche la Champions League, perdendo solo a Napoli: Spalletti punta a continuare il filotto positivo. Il Bologna, invece, vuol ritrovare il successo in campionato, dopo il pari con la Lazio e il ko con la Cremonese.

La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta Tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Napoli-Juve in Tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN. È inoltre possibile seguire l’incontro sia sul sito di DAZN che scaricando l’app su dispositivi mobili. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni per il commento tecnico. Prima e dopo la partita sulla piattaforma in streaming non mancherà l’approfondimento targato "Fuoriclasse", il nuovo format condotto da Diletta Leotta.

Bologna-Juventus in Tv: DAZN, DAZN 1

DAZN, DAZN 1 Bologna-Juventus in streaming: DAZN

DAZN Data: domenica 14 dicembre 2025

Bologna-Juventus: Spalletti artefice della rivoluzione

Luciano Spalletti non ha mai avuto timore nel corso della sua carriera di prendere posizioni, anche scomode, ben sapendo come queste avrebbero potuto fare discutere, ma incurante delle possibili conseguenze. Il tecnico bianconero lo ha fatto anche alla vigilia della sfida con il Bologna, mettendo in evidenza il suo pensiero in merito a una decisione che ha preso e che vuole difendere, ma che in Italia sembra difficile accettare. Il riferimento è all’abolizione del ritiro preparartita, che non sarà più fatto, come accaduto anche una settimana fa alla vigilia della sfida contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona.

"Ѐ una condizione mentale. Non ci si andrà più, è una fatica maggiore. A voi non sembrerà così, ma io lo so bene. Pensare dalle 21 alla partita, diventa una corrosione per i muscoli. Ma chi veste la maglia della Juve in ritiro lo è sempre, anche quando è a casa. Chi fa questo sport, sa che la sua vita dipende da questi risultati. Ma se si è privilegiato non vuol dire che devi stare in prigione, è giusto stare liberi".

Da vero condottiero l’allenatore ha inoltre voluto difendere il suo gruppo: "Non mi convincerete a farmi credere che i ragazzi non siano bravi, che questi limiti non riusciremo a superarli. Ho accettato di venire credendo questo. Qualche volta in passato ho creduto di non farcela, ma poi ho continuato a pensare di migliorare. L’allenatore deve essere ossessionato da questo. Ritengo sia coretto usare il dialogo con il gruppo, che vedo interessati e disponibili. Va per forza fatto qualcosa di più e bisogna trovare strade nuove".

Le probabili formazioni

Questi i probabili undici che dovrebbero essere schierati dal primo minuto dai due tecnici:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Cambiaghi, Odgaard, Orsolini; Castro. All. Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

A dirigere il match sarà Massa.

