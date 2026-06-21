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"Via dei Matti n° 0 cancellato dal palinsesto", l'assenza di Bollani e Valentina Cenni fa discutere. Il motivo dietro la scelta Rai

Stefano Bollani e Valentina Cenni potrebbero non essere rinnovati per una nuova stagione di Via dei Matti n°0. Ecco la decisione Rai

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

via dei matti n 0 cancellato
Rai Play

Il prossimo 3 luglio ci sarà la presentazione dei palinsesti Rai, e stanno già circolando le prime indiscrezioni su chi ci sarà ad occupare gli spazi della programmazione. Si parla anche di grandi assenti, tra cui Stefano Bollani e Valentina Cenni che potrebbero non essere più presenti nella prossima stagione televisiva con il loro programma Via Dei Matti n° 0.

Dopo essersi svolto il Cda Rai lo scorso 18 giugno, l’azienda di Viale Mazzini avrebbe infatti deciso di non rinnovare la trasmissione, lasciando così l’amaro in bocca a molti fan che hanno invece amato lo show sin da subito. Pare quindi che non si tratti di un cambiamento temporaneo, ma di una chiusura definitiva dopo le cinque stagioni consecutive andate in onda negli anni.

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Il futuro di Via dei Matti n°0 e il motivo dietro la scelta Rai

Il primo esordio della trasmissione è avvenuto nel 2021, sempre nella fascia dell’access prime time. Stefano Bollani e Valentina Cenni – conduttori dello show – hanno infatti portato sullo schermo la tematica della musica, oltre che la bellezza del racconto e dell’incontro. Entrambi hanno infatti avuto il coraggio di ri-portare la cultura nel mondo televisivo e hanno di certo trasformato il programma in uno dei più visti dai telespettatori italiani.

Per questo motivo, molti fan sono rimasti particolarmente segnati dalla notizia di una presunta cancellazione della trasmissione. In realtà, pare che dietro questa decisione ci sia un lungo dibattito in cui sarebbe finito Rai 3. L’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni di recente, ricordando la grande evoluzione che sta avendo la Rete in questo periodo. Un cambiamento che sarebbe però stato accolto in modo non proprio positivo. Ad esempio, il consigliere Roberto Natale ha parlato – negativamente – della perdita di pubblico che c’è stata e anche dell’identità della Rete che sembra essere negli ultimi anni molto cambiata.

Le indiscrezioni sulla chiusura definitiva

Al momento, non c’è ancora la conferma ufficiale sulla cancellazione del programma di Bollani e Cenni, ma questa la si potrà avere – qualora la notizia fosse vera – durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, che si terrà il prossimo 3 luglio. Intanto, i critici televisivi ritengono che questa chiusura potrebbe far parte di un problema ancora più ampio, cioè quello che riguarderebbe una rivoluzione messa in atto sull’offerta storica di Rai 3.

Nell’attesa di scoprirne di più, i telespettatori non fanno che ricordare i cinque anni vissuti con Via dei Matti n°0, in cui al primo posto c’era senz’altro la musica ma anche la magia di quei racconti che contraddistinguevano – più di qualunque cosa – l’offerta televisiva della Rai.

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