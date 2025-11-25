Trova nel Magazine
Bodo Glimt-Juventus stasera in TV: dove vederla, rinvio, orario proibito e il big-match di Champions League in chiaro

Stasera 25 novembre la Juventus sfida i norvegesi in Champions League (diretta Tv su SKY): bufera di neve in arrivo, le ipotesi di rinvio e il problema dell'orario.

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Dopo due pareggi consecutivi in Serie A contro Fiorentina e Torino, la Juventus prova a uscire dalla prima mini-crisi dell’era Spalletti sfruttando la Champions League. Stasera – martedì 25 novembre 2025 – i bianconeri saranno impegnati nella trasferta sul campo del Bodø/Glimt, valida per il quinto turno del girone unico. Una gara che pesa per la classifica e che la Juve non può permettersi di fallire, complicata da meteo avverso previsto in Norvegia. Ecco orario e canali per seguire il match in diretta.

Bodo Glimt-Juventus di Champions League, quando e dove vederla, orario chi la trasmette oggi in TV

Stasera 25 novembre Bodo-Juventus non sarà trasmessa gratis in chiaro in televisione. Il match è un’esclusiva Sky e andrà in onda in diretta su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 2 (252); per seguire la partita in streaming (solo per abbonati) basterà collegarsi a NOW, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet o PC. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21. La sfida sarà affidata al racconto di Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.

  • DIRETTA TV: Bodo/Glimt-Juventus (ore 21): Sky Sport Calcio (abbonati);
  • STREAMING: app NOW su PC, smartphone, tablet e smart TV;
  • DOVE SI GIOCA: Aspmyra Stadion di Bodø;
  • ORARIO: 21.

Bodo/Glimt-Juventus a rischio rinvio: l’emergenza neve e l’orario vietato

A Bodo, città che collocata molto al di sopra del Circolo Polare Artico, la sfida rischia davvero il rinvio: tra le 19 e la mezzanotte di stasera sono attesi 5–10 cm di neve fresca, con temperature tra –1° e –6° e una percepita che potrà precipitare fino a –12° per le raffiche dal Mare di Norvegia. Si gioca su sintetico, ma la bufera prevista proprio in coincidenza con le 21 complica tutto. Anticipare l’orario alle ore 18.45 non è possibile, perché il Bodo ha già due match in calendario a quell’orario (il massimo consentito dal regolamento Uefa). Il pensiero corre ai precedenti: il gelo di Poznan nel 2010 e il fango di Istanbul nel 2013, due notti europee da dimenticare che produssero altrettante eliminazioni dalla Champions League. La Juve spera in un esito diverso, a patto che il match di disputi regolarmente: al momento il rinvio causa neve è un’opzione concreta.

Champions League, cosa aspettarsi da Bodo-Juventus e probabili formazioni

La Juventus arriva alla vigilia del match con il Bodø/Glimt con diversi dubbi di formazione. Spalletti sta valutando se confermare il 3-4-2-1 o virare sulla difesa a quattro, soluzione che permetterebbe maggiore spinta sulle corsie. In attacco si rivede Conceição, pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto, mentre Yildiz resta favorito alle spalle di Vlahović. Pesano le assenze di Bremer, Gatti, Milik, Pinsoglio e Rugani, che riducono le rotazioni soprattutto dietro.

  • Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.
  • Juventus (3-4-2-1):Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

Juventus il calendario in Champions League 2025/2026: tutte le partite

Finora la Juventus ha giocato quattro match nel girone di Champions League 2025/2026, senza mai vincere. I bianconeri hanno pareggiato in casa contro Borussia Dortmund e Sporting Lisbona e in trasferta contro il Villareal, mentre hanno perso in casa del Real Madrid. Ecco il calendario completo della Juve in Europa

  • Borussia Dortmund (in casa, martedì 16 settembre): 4-4
  • Villarreal (in trasferta, mercoledì 1 ottobre): 2-2
  • Real Madrid (in trasferta, mercoledì 22 ottobre): 1-0
  • Sporting CP (in casa, martedì 4 novembre): 1-1
  • Bodo/Glimt (in trasferta): martedì 25 novembre, ore 21
  • Pafos (in casa): mercoledì 10 dicembre, ore 21
  • Benfica (in casa): mercoledì 21 gennaio, ore 21
  • Monaco (in trasferta): mercoledì 28 gennaio, ore 21

Champions League oggi in TV – 25 novembre 2025: dove vedere tutte le partite

Il programma completo dei match della quinta giornata di Champions League in programma martedì 25 novembre 2025 con tutte le partite in diretta TV e streaming. Dalle 18:45 alle 21:00, sono in programmi grandi sfide Chelsea-Barcellona e Napoli-Qarabag, mentre Ajax – Benfica sarà trasmessa in chiaro in differita su Cielo alle ore 21. Ecco dove vedere tutte le partite di Champions League di oggi, orari e canali inclusi.

ORE 18:45

  • Ajax – Benfica – Sky Sport Max, Sky Sport 254, NOW, differita su Cielo ore 21;
  • Galatasaray – Union Saint-Gilloise – Sky Sport 255, NOW;

ORE 21:00

  • Bodoe Glimt – Juventus – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW;
  • Napoli – Qarabag – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K, NOW;
  • Chelsea – Barcellona – Sky Sport 254, NOW;
  • Manchester City – Bayer Leverkusen – Sky Sport 255, NOW;
  • Olympique Marsiglia – Newcastle – Sky Sport 256, NOW;
  • Borussia Dortmund – Villarreal – Sky Sport 257, NOW;
  • Slavia Praga – Athletic Bilbao – Sky Sport 258, NOW.

