Bodo Glimt-Inter, play-off Champions League in diretta TV: dove vederla, allarme meteo, polemiche

I nerazzurri volano nella gelida Norvegia e vanno a caccia degli ottavi negli spareggi della massima competizione europea: orario, canale tv e streaming

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Continuano i play-off di Champions League. Oggi mercoledì 17 febbraio 2026, infatti, tocca all’Inter, impegnata in Norvegia contro il Bodø/Glimt. Dopo le sconfitte di Juventus e Atalanta, i nerazzurri sono a caccia del primo successo italiano in questi spareggi della massima competizione europea e, possibilmente, di un risultato che possa ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. Per gli uomini di Chivu, però, non sarà affatto semplice, anche e soprattutto considerato le temperature polari di questa trasferta. Scopriamo quindi dove vedere la partita in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Champions League: dove vedere Inter-Bodo Glimt in diretta tv e streaming (mercoledì 17 febbraio 2026)

Archiviata la fase a gironi con una splendida vittoria a Dortmund (che però non è bastata per l’accesso diretto agli ottavi di finale), riparte la Champions League 2025/26 anche per l’Inter. Oggi mercoledì 17 febbraio 2026, infatti, i nerazzurri affronteranno il Bodø/Glimt in una sfida che si preannuncia infuocata, a dispetto del gelo norvegese previsto stasera con temperature sotto lo zero. Dopo le polemiche del derby d’Italia gli uomini di Chivu sono a caccia di un risultato importante in trasferta per ipotecare la qualificazione in vista del ritorno a San Siro. Inter-Bodø/Glimt sarà visibile in esclusiva su Prime Video. La partita sarà infatti trasmessa in diretta solo sulla piattaforma streaming targata Amazon per tutti gli abbonati, disponibile tramite app (su smart tv, tablet e dispositivi mobili) o sito ufficiale. Fischio d’inizio alle ore 21:00. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

  • 21:00 Inter – Bodo Glimt | in onda in esclusiva su Amazon Prime Video

Champions League 2025/26, la dura (e gelata) sfida per Chivu dopo le polemiche

Sebbene l’Inter goda assolutamente dei favori del pronostico, la sfida contro il Bodø/Glimt sarà a dir poco ricca di insidie. I norvegesi non sono arrivano da una storica qualificazione ai play-off di Champions League con due prestigiosissime vittorie in casa contro il Manchester City di Guardiola e in trasferta a Madrid contro l’Atletico di Simeone, ma possono anche contare sul lungo periodo di riposo dopo la fine del campionato (in cui sono arrivati secondi). La trasferta di Bodo, insomma, sa proprio di trappola, ma per l’Inter di Chivu sarà importante trovare una vittoria pesante anche per ‘dimenticare’ le polemiche del derby d’Italia contro la Juventus dopo la chiacchieratissima simulazione di Bastoni costata l’espulsione a Kalulu.

