Bobby Solo cancella il concerto per i moscerini, scoppia la polemica: "Non sono fuggito, erano ovunque". La replica degli organizzatori Il cantante rinuncia all’esibizione al Festival dei Tramonti a Castiglione del Lago: “Potevano avvertirmi”. Ma la direzione del Festival non ci sta.

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Quella che doveva essere una serata di musica si è trasformata in un caso destinato a far discutere. Bobby Solo ha rinunciato al concerto in programma lo scorso sabato 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, tappa conclusiva del Festival dei Tramonti, spiegando di non aver trovato le condizioni adatte per salire sul palco. La decisione ha lasciato il pubblico senza concerto e ha provocato la dura reazione degli organizzatori, che ora valutano possibili iniziative legali dopo l’annullamento avvenuto a poche ore dall’inizio dello spettacolo.

Bobby Solo annulla il concerto per i moscerini, scoppia la polemica al Festival dei Tramonti

Secondo quanto riportato da La Nazione, il cantante avrebbe deciso di interrompere tutto dopo le prove del pomeriggio, a causa della presenza di numerosi chironomidi, i caratteristici moscerini che in estate popolano le zone vicine al Lago Trasimeno. L’artista ha raccontato al quotidiano: "Quando ci sono moscerini che ti ’mordono’ ovunque, è impossibile cantare. Mi dispiace tantissimo, volevo incontrare il mio pubblico a Castiglione del Lago, ma purtroppo non è stato possibile. Ma come faccio a cantare a 81 anni con i moscerini che mi entrano in bocca?". Poi ha aggiunto: "Erano le 17,30 e avevamo già montato tutto, ma quando siamo saliti sul palco per le ultime prove sono stato assalito da oltre 50 moscerini. Erano ovunque, mi davano fastidio continuamente. Cosa dovevo fare?". Sempre a La Nazione, Bobby Solo ha inoltre manifestato la disponibilità a recuperare la data con un concerto gratuito nel mese di settembre:

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Mi sono offerto di cantare gratis a settembre, eppure mi stanno facendo fare una brutta figura con il pubblico che mi adora. Mi stanno danneggiando, hanno parlato con il mio chitarrista trovando un accordo per rifare il concerto dopo l’estate. Non ho rubato nulla, non è stata colpa mia. Loro potevano avvertirmi del problema la sera prima ma non lo hanno fatto. Noi abbiamo onorato il contratto, era davvero impossibile cantare in quelle condizioni e abbiamo subito trovato una soluzione. Mi dispiace soltanto per il pubblico, ma io non sono fuggito. Io amo cantare in Umbria, venerdì 17 luglio mi esibirò a Todi alle 21 in Piazza del Popolo

La replica del Festival e il rimborso ai fan

La direzione del Festival dei Tramonti ha diffuso un comunicato riportato da Ansa con la propria versione dei fatti. "La decisione non è in alcun modo riconducibile all’organizzazione, che voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo. L’artista, infatti, ha scelto autonomamente di non esibirsi senza avvisare l’organizzazione, abbandonando nel pomeriggio la location e motivando il rifiuto con la presenza dei chironomidi", si legge nella nota.

Gli organizzatori hanno inoltre spiegato di essersi attivati immediatamente per informare il pubblico e garantire il rimborso dei biglietti, aggiungendo che l’artista aveva già ricevuto il compenso concordato per la serata. Per questo motivo stanno valutando un’azione legale. Nella nota si evidenzia anche come la sera precedente la stessa location avesse ospitato il "Gran galà della danza sotto le stelle", con oltre 150 artisti e circa 500 spettatori, senza particolari problematiche legate alla presenza degli insetti. Una ricostruzione che alimenta ulteriormente una vicenda destinata a far discutere anche nei prossimi giorni.

Bobby Solo, cosa fa oggi a 81 anni

Roberto Satti, questo il vero nome dell’artista, è una delle figure più rappresentative della musica leggera italiana. Divenuto celebre negli anni Sessanta con Una lacrima sul viso, ha costruito una carriera lunga oltre sei decenni, conquistando due vittorie al Festival di Sanremo con Se piangi, se ridi e Zingara. Nel 2025 ha festeggiato gli 80 anni continuando a esibirsi dal vivo e annunciando nuovi progetti discografici, confermando il forte legame con il rock’n’roll, il blues e il country che hanno sempre caratterizzato il suo percorso artistico. In questa estate 2026 è in piena attività, come testimoniano i live in cui si è cimentato negli ultimi giorni a Pescopagano, Fasano e Como.

Al suo fianco c’è Tracy Quade, sua seconda moglie e madre del suo quinto figlio, Ryan, nato nel 2013. Nella primavera del 2025 Bobby Solo aveva fatto preoccupare i suoi fan dopo aver accusato un malore sul palco durante un concerto a Pordenone, che rese necessario l’intervento dei sanitari. Poche ore più tardi, però, fu lo stesso cantante a rassicurare il pubblico, spiegando che si era trattato soltanto di un calo di pressione dovuto agli strascichi di una precedente influenza. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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