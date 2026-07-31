Blue Bloods cancellata, Tom Selleck furioso: "Ecco a quale pesante sacrificio eravamo pronti per salvarla"

"Pronto a qualsiasi sacrificio per salvarla": Tom Selleck furioso dopo la cancellazione della sua serie TV più amata La star della serie Blue Bloods si è detta molto amareggiata per la cancellazione dello show dopo 14 stagioni, svelando una sorprendente iniziativa del cast

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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A due anni dalla fine di Blue Bloods, il dente avvelenato a Tom Selleck non è ancora passato. E le sue ultime dichiarazioni spiegano benissimo il perché: la serie non solo era seguitissima, ma si poteva effettivamente salvare.

Tom Selleck svela il sacrificio che era pronto a fare il cast di Blue Bloods per salvare la serie

Partecipando al podcast di Ted Danson (Where Everybody Knows Your Name), lo storico volto della serie ha confessato che tra gli attori c’era una coesione rara nel mondo della TV. Nessuno scontro di ego, nessun addio anticipato: in 14 stagioni il gruppo è rimasto quasi del tutto identico. Proprio per questo, quando nell’aria si è capita l’intenzione della CBS di chiudere i battenti, la squadra ha provato il tutto per tutto.

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Durante quella che sarebbe diventata l’ultima cena di famiglia registrata sul set, l’intero cast principale – da Donnie Wahlberg a Bridget Moynahan, fino a Will Estes e Len Cariou – ha preso una decisione drastica: accettare un taglio del 25% sul proprio ingaggio pur di alleggerire il budget e convincere il network a continuare. I sacrifici economici e gli ottimi ascolti registrati fino all’ultimo episodio, però, non sono bastati a far cambiare idea alla rete, lasciando un profondo senso di amaro in bocca all’attore.

Uno spin-off (ancora in onda) senza Selleck

L’universo del poliziesco, in ogni caso, non si è fermato. È infatti arrivato lo spin-off Boston Blue (attualmente in onda su Rai 2), guidato da Donnie Wahlberg nel ruolo di Danny Reagan insieme a Sonequa Martin-Green. La nuova serie ha già rivisto scendere in campo diversi volti storici della serie madre, lasciando fuori finora solo Selleck. Ma l’addio di Frank Reagan potrebbe non essere definitivo: la stessa Martin-Green ha confermato che l’invito a tornare è sempre sul tavolo, in attesa solo dell’occasione narrativa giusta per convincere l’attore a indossare di nuovo la divisa.

Ricordiamo che l’ultimo film in tv per Tom Selleck è Jesse Stone: Lost in Paradise (2015), si tratta del nono e ultimo capitolo del celebre ciclo di film televisivi polizieschi in cui interpreta il capo della polizia Jesse Stone. Il suo ritorno su piccolo e grande schermo resta, ad oggi, molto atteso. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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