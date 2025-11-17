Ilary Blasi, divorzio e svolta con Bastian Muller: le seconde nozze dopo l'addio ufficiale a Totti
Il prossimo 21 marzo si concluderà uno dei divorzi più discussi dello spettacolo italiano, mentre la showgirl si prepara a dire “Sì” al nuovo compagno.
Dopo lunghissimi mesi di battaglie legali e mediatiche, si avvicina l’epilogo per uno dei divorzi più discussi e chiacchierati di sempre. Il prossimo 21 marzo, Ilary Blasi e Francesco Totti metteranno un punto definitivo alla loro relazione con la sentenza ufficiale di divorzio. Per entrambi sarà la conclusione di un percorso particolarmente difficile e l’inizio di una nuova vita con i rispettivi compagni. Ad avere particolarmente fretta di divorziare sarebbe proprio la bella Ilary, pronta a rimettere l’anello al dito con Bastian Muller: scopriamo di più.
Totti e Blasi, a marzo il divorzio definitivo: Ilary non vede l’ora
Ebbene sì, il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha una data ufficiale, ovvero il 21 marzo 2026. Da qual giorno il calciatore e la conduttrice saranno ufficialmente ex coniugi, ed entrambi potranno ricominciare un nuovo percorso. Una conclusione tanto agognata, e sognata in particolar modo dalla bella Ilary Blasi che, da quanto emerso negli ultimi mesi, sarebbe pronta a convolare per la seconda volta a nozze con il nuovo compagno Bastian Muller, e per farlo starebbe aspettando solamente la chiusura legale definitiva della sua passata relazione.
Dal momento in cui è stata aperta la causa di separazione in tribunale, nell’ottobre 2022, di acqua sotto i ponti ne è passata davvero parecchia e i due ex coniugi se ne sono fatte e dette di tutti i colori. Tra testimonianze di terze persone, come il chiacchieratissimo Cristiano Iovino, la volontà di scaricare la colpa della separazione all’altro, presunte infedeltà, disaccordi sui compensi, docu-film pungenti e la lotta per la definizione del compenso per il mantenimento dei figli, Totti e Blasi sono finalmente arrivati alla conclusione della stremante battaglia.
Totti cambia casa: la lite con il proprietario e il trasferimento
E mentre si avvicina sempre di più il giorno ufficiale del divorzio, Francesco Totti si ritrova a far fronte a un altro piccolo problema. Da quanto emerso negli ultimi giorni, la lite con il proprietario della Casa nel quale viveva con Noemi Bocchi avrebbe portato l’ex Pupone a decidere di lasciare l’abitazione il prima possibile, con tanto di questione affitti arretrati già in mano ai suoi avvocati.
Niente paura, però, perché la coppia non finirà certo a dormire per strada. Le ultime indiscrezioni sostengono infatti che Totti sia pronto a trasferirsi in zona Colli della Farnesina, una delle aree più esclusive, prestigiose e ricercate di Roma, dove già risiedono molti volti noti dello spettacolo come Paolo Bonolis, Rosario Fiorello e Renato Zero.
