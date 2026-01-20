Blanco svela sui social il suo nuovo brano: “Crescere fa paura”, testo e significato Il cantante, che ad aprile partirà per un tour nei Palasport italiani, ha rivelato attraverso un video social parte del testo del suo nuovo singolo.

Per i tantissimi fan di Blanco l’attesa sta ufficialmente per finire. Molto presto il cantante bresciano partirà per un nuovo tour nei Palasport italiani e, oltre ai brani già amatissimi che lo hanno portato al successo, presenterà al pubblico anche i nuovi progetti musicali. Nelle ultime ore, è stato proprio Blanco a svelare in anteprima il testo e il significato del suo ultimo singolo attraverso un video social. Un’anteprima che è bastata a rivelare l’atmosfera introspettiva di questo nuovo progetto, uno sguardo maturo e una consapevolezza diversa sviluppata dal cantante proprio in questo ultimo periodo: scopriamo di più.

Blanco svela il testo della nuova canzone: "Crescere fa paura"

Dopo aver rivelato di essere tornato a scuola per riuscire finalmente a prendere il diploma, con una consapevolezza e una maturità sviluppata soprattutto in questo ultimo periodo di silenzio, Blanco è pronto a tornare anche sulla scena musicale. Proprio nelle ultime ore, il cantante bresciano ha svelato in anteprima attraverso un video social il testo e il significato del suo nuovo singolo, senza tuttavia rivelare il titolo.

"Me ne accorgo adesso perché crescere fa paura mi guardo dentro e non ho più nessuna, nessuna, e davvero, si davvero, tutto passa E lo so che poi passerò anch’io oggi che non mi vedo, non mi vedo forse è vero che è tardi per cercare Dio prometto sarà migliore, migliore fuori c’è solo rumore, rumore"

Questi i versi diffusi dallo stesso autore, che svelano un brano particolarmente introspettivo, nel quale Blanco affronta temi molto importanti come la paura di crescere, la maturità, il tempo che passa, il confronto tra il rumore esterno e la solitudine interiore. Un progetto musicale che arriva proprio in un periodo di cambiamento, crescita e maggiore consapevolezza dello stesso artista.

Blanco, il tour 2026 nei Palasport

E se per il momento non possiamo che accontentarci della parte del testo che lo stesso Blanco ha deciso di svelare in anteprima, l’uscita ufficiale del brano potrebbe arrivare già alla fine di gennaio 2026. Sicuramente, il nuovo progetto musicale entrerà in ogni caso a far parte della scaletta del nuovo tour del cantante. Per Blanco sono infatti previste numerose date tra aprile e maggio 2026, che lo porteranno nei principali Palasport italiani, da Jesolo a Bari, passando per Milano, Bologna, Firenze, Roma e molte altre città. Un grande ritorno per il giovane cantante dopo un periodo di silenzio che lo ha portato alla produzione di quelli che non potranno che essere nuovi grandi successi musicali.

1 7.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

7.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo 20.04.2026 Firenze – Nelson Mandela Forum

23.04.2026 Padova – Kioene Arena

25.04.2026 Torino – Inalpi Arena

29.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport

30.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport

02.05.2026 Bari – Palaflorio

03.05.2026 Bari – Palaflorio

05.05.2026 Eboli (SA) – Palasele

06.05.2026 Napoli – Palapartenope

08.05.2026 Bologna – Unipol Arena

11.05.2026 Milano – Unipol Forum

13.05.2026 Milano – Unipol Forum

16.05.2026 Pesaro – Palavitrifrigo

