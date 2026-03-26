Blanco, la verità sul brano di Giorgia 'La cura per me' a Sanremo: "Parla della relazione tra due cantanti…". Chi sono L'artista bresciano ha svelato di aver scritto la canzone pensando a una storia 'vera' tra due personaggi del mondo della musica, ma non ha voluto fare i nomi.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Un retroscena inaspettato riaccende i riflettori su ‘La cura per me‘, uno dei brani più intensi del repertorio recente di Giorgia, scritto da Riccardo Fabbriconi e diventato un successo dopo il Festival di Sanremo 2025. A rivelarlo è stato lo stesso autore durante un’intervista a Radio Deejay, dove ha svelato per la prima volta la vera ispirazione dietro il pezzo. Ospite in radio, Blanco ha raccontato senza troppi giri di parole l’origine del brano, lasciando però un alone di mistero sui protagonisti reali: "L’ho scritta pensando a una relazione tra due cantanti… che però non voglio dire. Ho promesso di non dirlo".

Una dichiarazione che cambia la prospettiva sul significato della canzone, tradizionalmente letta come un racconto universale di amore e dipendenza emotiva. In realtà, dietro quei versi ci sarebbe una storia vissuta — o almeno osservata — da vicino dall’artista bresciano. Blanco ha anche chiarito un altro dettaglio importante: il brano era stato concepito fin dall’inizio per Giorgia. "L’ho scritta per lei", ha spiegato, sottolineando come la voce della cantante fosse perfetta per trasmettere quell’intensità emotiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Blanco svela un retroscena sul brano di Giorgia ‘La cura per me’, e ora è caccia ai nomi

Blanco non ha voluto rivelare l’identità dei due artisti coinvolti che hanno ispirato il testo di ‘La cura per me‘, alimentando inevitabilmente la curiosità dei fan. Nessun indizio ufficiale, solo la conferma che si tratta di una relazione tra colleghi del mondo musicale. E così si è aperta la caccia agli indizi. Coppie vere? Amori finiti? Collaborazioni artistiche trasformate in qualcosa di più? Per ora, tutto resta nel campo delle ipotesi.

Se il retroscena sorprende, non meno forte è stata la reazione di Giorgia quando ha ascoltato il provino originale di Blanco. La cantante ha raccontato di essere rimasta profondamente colpita dalla versione iniziale del brano, molto più ‘ruvida’ e intensa: "Era fortissimo… ho pianto immediatamente". Un’emozione che ha poi guidato il lavoro di adattamento del testo, cucito su misura per la sua sensibilità artistica, senza però perdere l’anima originaria del pezzo che, nel 2025, è diventato una delle canzoni più ascoltate dell’anno e ha segnato il ritorno di Giorgia sul palco dell’Ariston con un brano moderno ma profondamente emotivo.

Potrebbe interessarti anche