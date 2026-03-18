Blanco, il ritorno (soffertissimo) alla musica: “Ero finito in un buco”, ma ora sarà il re dell’estate
Il cantante si prepara all’uscita del suo terzo album Ma’ e al nuovo tour tra palazzetti e festival estivi dopo un periodo complicato
Blanco sta per tornare. Il cantante bresciano, infatti, si prepara all’uscita del suo terzo album Ma’ e a un nuovo tour tra palazzetti e festival estivi dopo un periodo tutt’altro che semplice. Raccontatosi in una lunga intervista sull’ultimo numero di Vanity Fair, Blanco ha parlato proprio di tutte le difficoltà affrontate e della genesi del nuovo disco, all’interno del quale si spoglierà di ogni filtro: "Sto provando a farmi accettare per come sono". Scopriamo tutti i dettagli.
Blanco, la crisi personale e la nascita del nuovo album
"Ho scelto come copertina del nuovo album un’immagine di me e mia madre scattata da mio padre quindici anni fa. Mi trasmette un senso d’innocenza. E la cosa mi piace. Non voglio tornare a essere innocente" ha raccontato Blanco in un’ampia intervista rilasciata a Vanity Fair a poche settimane dall’uscita del suo nuovo album, chiamato proprio Ma’, in arrivo il prossimo 3 aprile. Il cantante bresciano tornerà a pubblicare musica dopo tanto tempo, tre anni dopo il suo secondo album Innamorato e a quasi un anno dal successo del singolo ‘Piangere a 90’: "Vivere funziona come col vino: devi lasciare decantare le cose. Un tempo pensavo che vivere fosse come palleggiare, perché quando ti alleni tutti i giorni, la tecnica si perfeziona. Invece le esperienze vanno lasciate lì, immobili, finché non arriva il momento giusto per tirarle fuori. La musica è il canale migliore che conosco per esprimerle. Ho scoperto, poi, che fare musica insieme è meglio che da soli. L’ho capito viaggiando in Colombia e componendo con gli artisti di quel Paese". Uno iato che, insomma, ha aiutato Blanco anche e soprattutto a crescere e conoscersi meglio dopo un periodo buio: "Col tempo e con l’analisi, ho imparato a rispettare la mia rabbia. La mia rabbia è genuina perché non viene mai sfogata verso gli altri. Nella vita le ho sempre più prese che date. Con la rabbia io faccio del male solo a me stesso. E a volte mi è capitato di farmi molto, molto male".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il tour nei palazzetti e dei festival italiani: tutte le tappe
Il nuovo album di Blanco Ma’ uscirà il prossimo 3 aprile su tutte le piattaforme e verrà seguito da un tour dei palazzetti italiani. Poi, in estate, non mancheranno le tappe nei festival. Di seguito l’elenco completo delle date:
- 17 Aprile Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo
- 20 Aprile Firenze – Nelson Mandela Forum
- 23 Aprile Padova – Kioene Arena
- 25 Aprile Torino – Inalpi Arena
- 29 Aprile Roma – Palazzo dello Sport
- 30 Aprile Roma – Palazzo dello Sport
- 2 Maggio Bari – Palaflorio
- 3 Maggio Bari – Palaflorio
- 5 Maggio Eboli (SA) – Palasele
- 6 Maggio Napoli – Palapartenope
- 8 Maggio Bologna – Unipol Arena
- 11 Maggio Milano – Unipol Forum
- 13 Maggio Milano – Unipol Forum
- 16 Maggio Pesaro – Vitrifrigo Arena
- 29 Giugno Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank / Piazza Castello
- 21 Luglio Palmanova (UD) – Estate di Stelle / Piazza Grande
- 26 Luglio Catania – Sotto il Vulcano Fest / Villa Bellini
- 2 Agosto Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival / Parco Gondar
- 6 Agosto Alghero (SS) – Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani
Potrebbe interessarti anche
Blanco anticipa la sua nuova canzone (dopo l'università): “Crescere fa paura”, testo e significato
Il cantante, che ad aprile partirà per un tour nei Palasport italiani, ha rivelato a...
Annalisa, ritorno di fuoco con 'Canzone estiva': “Mi vuoi più suora o pornodiva?”. Di cosa parla il nuovo singolo
Esce venerdì 13 marzo 2026 il brano inedito (e provocatorio) della cantante savonese...
Blanco (in mutande) scrive ai fan: “Voglio spaccare tutto”, l'annuncio dopo 3 anni di stop
Il cantante ha pubblicato un carosello su Instagram con alcune foto ‘particolari’ e ...
Ligabue, tour da record e pioggia di sold out: le date extra di La notte di certe notti (e l'evento storico)
Ligabue firma un tour da record tra sold out, date extra e un evento storico: “La no...
Kid Yugi fenomenale, numeri da capogiro e disco di platino (dopo una settimana). Poi l’annuncio del tour
Il rapper pugliese ha stabilito il record assoluto di vendite al debutto nella stori...
Blanco è sempre più intimo, l'annuncio del nuovo album spiazza: "Se domani non mi sveglio ci faranno un bel film…"
Il cantautore bresciano ha fatto sapere sui social che domani uscirà un nuovo disco:...
Sal Da Vinci, svolta dopo Sanremo ed Eurovision: cosa farà e perché sarà il re dell'estate 2026
Dopo il grande trionfo di “Per sempre sì” al Festival di Sanremo, il cantante napole...
Achille Lauro, la rivelazione prima del concerto a Bari: “Ho un annuncio incredibile”
Il cantante, che proprio questa sera si esibirà in concerto al PalaFlorio, ha rivela...