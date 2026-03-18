Blanco, il ritorno (soffertissimo) alla musica: “Ero finito in un buco”, ma ora sarà il re dell’estate Il cantante si prepara all’uscita del suo terzo album Ma’ e al nuovo tour tra palazzetti e festival estivi dopo un periodo complicato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Blanco sta per tornare. Il cantante bresciano, infatti, si prepara all’uscita del suo terzo album Ma’ e a un nuovo tour tra palazzetti e festival estivi dopo un periodo tutt’altro che semplice. Raccontatosi in una lunga intervista sull’ultimo numero di Vanity Fair, Blanco ha parlato proprio di tutte le difficoltà affrontate e della genesi del nuovo disco, all’interno del quale si spoglierà di ogni filtro: "Sto provando a farmi accettare per come sono". Scopriamo tutti i dettagli.

Blanco, la crisi personale e la nascita del nuovo album

"Ho scelto come copertina del nuovo album un’immagine di me e mia madre scattata da mio padre quindici anni fa. Mi trasmette un senso d’innocenza. E la cosa mi piace. Non voglio tornare a essere innocente" ha raccontato Blanco in un’ampia intervista rilasciata a Vanity Fair a poche settimane dall’uscita del suo nuovo album, chiamato proprio Ma’, in arrivo il prossimo 3 aprile. Il cantante bresciano tornerà a pubblicare musica dopo tanto tempo, tre anni dopo il suo secondo album Innamorato e a quasi un anno dal successo del singolo ‘Piangere a 90’: "Vivere funziona come col vino: devi lasciare decantare le cose. Un tempo pensavo che vivere fosse come palleggiare, perché quando ti alleni tutti i giorni, la tecnica si perfeziona. Invece le esperienze vanno lasciate lì, immobili, finché non arriva il momento giusto per tirarle fuori. La musica è il canale migliore che conosco per esprimerle. Ho scoperto, poi, che fare musica insieme è meglio che da soli. L’ho capito viaggiando in Colombia e componendo con gli artisti di quel Paese". Uno iato che, insomma, ha aiutato Blanco anche e soprattutto a crescere e conoscersi meglio dopo un periodo buio: "Col tempo e con l’analisi, ho imparato a rispettare la mia rabbia. La mia rabbia è genuina perché non viene mai sfogata verso gli altri. Nella vita le ho sempre più prese che date. Con la rabbia io faccio del male solo a me stesso. E a volte mi è capitato di farmi molto, molto male".

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Il tour nei palazzetti e dei festival italiani: tutte le tappe

Il nuovo album di Blanco Ma’ uscirà il prossimo 3 aprile su tutte le piattaforme e verrà seguito da un tour dei palazzetti italiani. Poi, in estate, non mancheranno le tappe nei festival. Di seguito l’elenco completo delle date:

17 Aprile Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo 20 Aprile Firenze – Nelson Mandela Forum

Firenze – Nelson Mandela Forum 23 Aprile Padova – Kioene Arena

Padova – Kioene Arena 25 Aprile Torino – Inalpi Arena

Torino – Inalpi Arena 29 Aprile Roma – Palazzo dello Sport

Roma – Palazzo dello Sport 30 Aprile Roma – Palazzo dello Sport

Roma – Palazzo dello Sport 2 Maggio Bari – Palaflorio

Bari – Palaflorio 3 Maggio Bari – Palaflorio

Bari – Palaflorio 5 Maggio Eboli (SA) – Palasele

Eboli (SA) – Palasele 6 Maggio Napoli – Palapartenope

Napoli – Palapartenope 8 Maggio Bologna – Unipol Arena

Bologna – Unipol Arena 11 Maggio Milano – Unipol Forum

Milano – Unipol Forum 13 Maggio Milano – Unipol Forum

Milano – Unipol Forum 16 Maggio Pesaro – Vitrifrigo Arena

Pesaro – Vitrifrigo Arena 29 Giugno Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank / Piazza Castello

Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank / Piazza Castello 21 Luglio Palmanova (UD) – Estate di Stelle / Piazza Grande

Palmanova (UD) – Estate di Stelle / Piazza Grande 26 Luglio Catania – Sotto il Vulcano Fest / Villa Bellini

Catania – Sotto il Vulcano Fest / Villa Bellini 2 Agosto Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival / Parco Gondar

Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival / Parco Gondar 6 Agosto Alghero (SS) – Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani

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