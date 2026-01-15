Blanco torna a scuola e rivela: “Devo studiare, il mondo non gira solo intorno al successo”
Il cantante, dopo aver abbandonato gli studi per dedicarsi alla musica, ha deciso di tornare al liceo per terminare il percorso e ottenere il diploma.
Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, è un cantautore italiano classe 2003 originario di Brescia, che negli ultimi anni ha visto il suo successo nel panorama musicale crescere a dismisura. Salito alla ribalta nel 2021 con brani come La canzone nostra e Mi fai impazzire, Blanco è subito riuscito a farsi notare arrivando addirittura a vincere il Festival di Sanremo 2022 con la canzone Brividi in coppia con Mahmood. Un successo che lo ha portato ad abbandonare gli studi per potersi dedicare unicamente alla sua musica. Di recente, però, all’interno di un percorso di crescita e maturazione più ampio, Blanco ha scelto di tornare tra i banchi di scuola e prendere il diploma: scopriamo di più.
Blanco, il ritorno sui banchi di scuola e la nuova consapevolezza
Intervistato da Icon, Blanco ha rivelato a grande sorpresa di voler riprendere gli studi abbandonati a 18 anni per ottenere il diploma. Il cantautore si sarebbe infatti già iscritto al Liceo di Scienze Umane, fortemente intenzionato a concludere il percorso di studi grazie alla maggiore consapevolezza raggiunta proprio in questi ultimi anni. "Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi. Il mondo non gira solo intorno al successo: devi perdere il centro e poi ritrovarlo. Il Blanco di prima aveva senso di rivincita, voleva a tutti i costi dire: ‘Io esisto’. Ora è più: ‘So che esisto e voglio essere la versione migliore di me’. Devo studiare, capire, non standardizzarmi".
Il cantante ha anche rivelato che il ritorno tra i banchi di scuola lo ha portato ad appassionarsi in maniera particolare al latino. "Parlavo con il professore di latino del fatto che la lingua italiana cambia. Una volta la regola era l’italiano a tutti i costi, ora l’inglese si infila ovunque. Più avanti andremo, più finiremo per assomigliare a un modello unico. Le cose più piccole moriranno. E la stessa cosa avviene nella musica. I Beatles saranno il latino: l’inizio, la base, la struttura di tutto".
Blanco, nel 2026 niente Sanremo: il motivo
Per il momento, Blanco sembrerebbe dunque del tutto concentrato nel percorso che finalmente lo porterà a vivere l’indimenticabile momento della maturità, mentre molti suoi colleghi si stanno preparando proprio in queste settimane a partecipare al Festival di Sanremo 2026. Proprio in merito alla sua mancata partecipazione alla kermesse di quest’anno Blanco ha affermato: "Non credo che la sovraesposizione abbia senso. Quel dare-dare-dare rende identici. Ti toglie la magia". E chissà allora che queste sue nuove consapevolezze non possano molto presto trasformarsi proprio in musica.
